交出藍智庫！ 朱立倫：相信鄭麗文有「新創意」

國民黨將在12月底，進行中央委員改選，要從212名候選人中，選出190人；現在卻傳出，由黨主席鄭麗文所提名的190人中央委員候選名單中，有30個人，事先沒被徵詢意願，就被「塞進」主席名單。對此，國民黨表示，黨中央絕對都尊重當事人的意願。而今天（2），鄭麗文則前往國民黨智庫，與前朱立倫進行最後的交接項目。

國民黨主席鄭麗文，與前主席朱立倫在智庫交接。(圖/TVBS)

前主席朱立倫看到鄭麗文時立即上前迎接，兩人攜手步入會議室。經過一個小時的會議，朱立倫正式將智庫董事長一職交給鄭麗文。朱立倫表示，他已全面離開黨務相關事務，並祝福智庫在新任董事長帶領下能為立法院黨團或藍白合作提供重要建議。他相信鄭麗文一定會帶來許多新創意和新想法。

廣告 廣告

然而，在黨主席交接一個月後，國民黨即將迎來中央委員選舉，卻傳出鄭麗文未事先徵詢就將部分黨內人士列入提名名單的爭議。最終有 30 人拒絕登記參選，其中包括多位縣市長和立委。

對於未參選的原因，賴士葆表示他本身不想選中常委，不擅長內部選舉，所以沒有參選。有人質疑這是否與競選黨魁期間積累的恩怨有關，但國民黨發言人牛煦庭強調，主席提名純粹是基於釋出善意，希望地方積極參與黨務，呼籲大家用寬容的心態看待此事。這屆中央委員，選情的確相對冷清，但明年1月的中常委選舉，那就是兵家必爭之地。

更多 TVBS 報導

簡舒培質疑北市府聘陸配徐春鶯 蔣萬安拿趙天麟「親中」反嗆

視察國軍教召 賴清德：若無強大力量做後盾「和解將淪為投降」

李有宜遭冷暴力？ 黃國昌稱「真不知」：議員提名沒人有特權

戰爭若發生「美會派兵協防台灣」？ 蕭美琴：讓假設只停留在假設

