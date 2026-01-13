交友投資話術誘匯款 警即時介入成功阻詐

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局福德街派出所警員李博涵、黃峻男日前於下午接獲中國信託松山分行行員通報，指稱一名婦人欲辦理投資匯款，惟其提供之相關資料有異，行員察覺可能遭遇詐騙，遂請求警方到場協助查證。

警方到場後了解情況，該名婦人表示係投資黃金，並依友人提供之網址下載指定投資APP進行操作。經進一步詢問得知，該名「友人」係透過交友軟體認識，雙方從未見面，對方並以投資「穩賺不賠、無手續費」等話術吸引其投入資金。

廣告 廣告

員警研判此為典型交友投資詐騙手法，隨即向婦人詳細說明詐騙集團常見手法與運作模式，耐心加以勸阻。婦人聽聞後恍然大悟，當場打消投資念頭，成功攔阻新臺幣5,000元，並頻頻向警方表達感謝之意。

信義分局呼籲，詐騙集團常透過交友軟體建立信任關係，再誘導民眾下載假投資APP或加入投資群組，標榜「穩賺不賠」、「低風險高報酬」均為常見詐騙話術。民眾切勿輕信網路投資訊息，匯款前務必多方查證，並可撥打165反詐騙專線或向警方諮詢，共同防堵詐騙，守護自身財產安全。