交友軟體上遭誘運毒 女藏16公斤大麻花入境遭逮

剪開黑色包裝，確認是大麻花。航警局安檢大隊會同關務署台北關10月間在桃園機場第一航廈檢查自泰國曼谷入境來台的本國籍吳女託運行李，在行李箱內發現30多包第2級毒品大麻花，總重量高達16.22公斤，初估市值超過新台幣3000萬元。

航警局刑警大隊偵二隊長陳博全表示，「查獲一名本國籍犯嫌，將第2級毒品大麻16.22公斤夾藏在行李內企圖走私入境。」

初步調查，犯案的50歲吳姓女嫌犯是工廠作業員，透過社群軟體結識男性共犯，對方以交往和提供國外工作機會名義，協助吳女訂購機票和安排旅程，誘使跨國運毒。吳女被捕後供稱不知是毒品，以為是幫忙攜帶伴手禮回台。

航警局刑警大隊偵二隊長陳博全說明，「經調查犯嫌是透過社群軟體結識國外的共犯，遭對方以交往、提供國外工作等機會，誘使攜帶毒品來台。」

全案依《毒品危害防制條例》移送桃園地檢署偵辦，警方也已擴大追查幕後集團和在台接應共犯；航警局提醒，運輸第2級毒品可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，呼籲國人警惕網路交友愛情詐騙陷阱，以免淪為犯罪工具。