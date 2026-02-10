交友軟體假冒工程師年賺上億 男公關艾倫「被捕美貌瘋傳」取名全因《進擊的巨人》

東京歌舞伎町男公關艾倫近日被捕影片引起熱議，有日本網友指出他的五官像是菊池風磨和横濱流星的混合體。（翻攝自X）

東京歌舞伎町一名27歲男公關艾倫涉嫌透過交友軟體假裝是從事IT產業的人，將在上面認識的女性們約出來至自己的工作場所，並引誘對方領出所有存款「投資兩人的未來」。艾倫去年營業額超過1.3億日圓，因「違法攬客」在1月30日遭到日本警方逮捕，不過畫面曝光後，不少網友驚訝艾倫的美貌撞臉眾多當紅男演員，「像是菊池風磨和横濱流星的混合體」。

該名男公關本名是竹岡拓人，是動漫《進擊的巨人》粉絲，所以將工作藝名取作艾倫，綜合日媒報導，艾倫被逮捕的原因是去年5至7月期間，涉嫌對至少兩名20多歲、在交友軟體上面認識的女子「違法攬客」。他先是假冒IT產業的相關人員，在女生對自己動心後，他就會向對方坦白「其實我是在做男公關，希望妳能了解我的全部，所以來我工作的地方見個面吧」。

等到對方抵達後，他會打聽對方的存款，並且提議交往，以「反正未來要一起生活，希望妳現在支持我」「投資兩人的未來」的說法，有女子因此將600萬日圓的存款全部提領出來，並在店內消費，甚至還有女子被強迫向多公司借貸，此外，他甚至準備劇本，讓女性拍攝多次遞出大疊鈔票的影片，並上傳至自己的社群媒體，不過目前他的IG已設為私人不可見。

男公關艾倫近日被捕影片引起熱議。（翻攝自X）

艾倫去年營業額超過1.3億萬日圓，每月得到約900萬日圓的報酬，目前他已遭到警視廳保安課依違反《風俗營業法》逮捕，警方表示濫用軟體的「風俗非法攬客」行為，在全日本尚屬首例，嫌犯目前保持緘默。

不過艾倫被逮捕的影片被媒體曝光後，引起日本網友熱烈討論的是艾倫的美貌，不少網友指出艾倫撞臉大量當紅男偶像和男演員，「像是菊池風磨和横濱流星的混合體」「我看到了大倉忠義」「好像櫻塚 Yakkun」。

