交友軟體暗藏詐騙陷阱 購物回饋也成標的 刑事局提醒勿信不明賺錢機會

1767506982229

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】近期警察機關接獲報案，高雄市一名張姓男子稱於交友軟體「PRIDO」上認識一名暱稱為「銘宸」的男子，兩人相談甚歡後續互相加LINE開始密切聯繫，暱稱「銘宸」的男子開始向張男人稱是森永公司的員工，因公司目前與大同公司有活動優惠，只要下載APP購買裡面產品，就可以另外得到優惠金，張男不疑有他聽從暱稱「銘宸」的男子指示，點入他所提供的網址下載該「大同」APP，並申辦會員，暱稱「銘宸」的男子又向被害人稱若以虛擬貨幣購入會再另外得到10%優惠，張男因相信此事，依照指示下載「Bingx」APP，並購買新臺幣1萬元等額的「泰達幣」，並將「泰達幣」至存入所下載的「大同」APP後購買一臺價值1萬元的吸塵器就發現裡面的儲值金變成萬5,000元，被害人立即試著提領轉出，也順利將該1萬5,000元領出，故開始相信暱稱「銘宸」的男子所言，暱稱「銘宸」的男子開始稱要張男把握住公司這次的活動，並表示存越多領到的回饋金會越多，因先前有提領成功經驗，並打算開始將所有積蓄存入該「大同」APP，惟因「Bingx」每月有購買額度限制，故被害人分別在下載與虛擬貨幣相關的其他軟體「MAX」、「BitoPro」、「Bitget」等APP購買泰達幣後匯入該「大同」APP，共計存入320萬元，直到張男欲領出全部獲利，始發現遲遲無法領取，才發現遭詐騙。

廣告 廣告

刑事警察局提醒民眾，近來詐騙集團常透過交友軟體建立關係，以「投資回饋」、「公司內部優惠」、「限時活動」等話術誘使被害人一步步落入陷阱。詐騙手法往往先讓民眾小額投入並成功提領，藉此建立信任感，再引導下載來路不明的 APP，要求以虛擬貨幣儲值或轉帳，並不斷鼓吹「存越多、賺越多」，最終在大額資金投入後即無法出金。請民眾務必提高警覺，凡標榜保證獲利、異常高回饋、要求使用虛擬貨幣或指定下載非官方投資平臺者，極可能為詐騙；切勿因一時貪念或信任網友而投入畢生積蓄，如有疑慮，請即撥打165 反詐騙專線或向鄰近派出所查證，以免遭受重大財產損失。如需了解更多防詐騙資訊，民眾可瀏覽刑事警察局「165打詐儀錶板」專網，隨時獲取最新詐騙手法提醒及防詐技巧。

165打詐儀錶板: https://165dashboard.tw/