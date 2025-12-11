交友軟體穩聊下秒冷掉！她揭關鍵原因 一票人：真的很下頭

一名女性使用者在社群平台Threads發文表示，她在交友軟體上認識一位男性，起初對方給人的印象相當良好，談吐正常且興趣相投。兩人的對話內容涵蓋時事議題與運動話題，互動氛圍融洽。然而，就在她以為遇到合適對象時，對方突然提出不當問題。

根據原PO描述，這名男性在正常對話過程中，毫無預警地詢問「那妳單身都不會想要嗎？」這句話讓原本良好的聊天氛圍瞬間崩壞。她表示，對方外表看起來人模人樣，沒想到這麼快就暴露本性，並以「用下體打字」來形容對方的不當發言。

此事件在網路上引發廣泛共鳴，許多網友分享自身經歷。有人表示，曾在討論美食餐廳時，突然被詢問內褲顏色，對方事後還會補充「只是好奇」來掩飾失當行為。

另一名網友分享更誇張的經驗，表示心情低落時與網友進行首次視訊通話，原以為對方要給予安慰，結果畫面出現的是全裸且生理反應明顯的男性。

其他網友也提供類似案例，包括有人在交友軟體上直接被問「妳吃過肉棒嗎？」導致立即封鎖對方。部分使用者表示，只要聊天內容涉及單身時間長短，幾乎百分之百會觸發不當話題。除了性騷擾問題外，也有網友提到交友軟體上經常出現詐騙行為，特別是突然提起被動收入等投資話題的使用者。

面對這些狀況，有網友建議在個人檔案直接註明「我沒約」，請對方接受後再進行回覆，以過濾掉不當使用者。這起事件反映出交友軟體使用者面臨的普遍困擾，許多人因此選擇不再使用此類平台。

