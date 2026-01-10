交友軟體約妹看影集 男初見面就強壓床性侵未遂！付45萬換緩刑

一名女子約網友在家追劇，沒想到卻遭對方性侵未遂。（示意圖，Pakutaso）

台北一名陳姓男子透過交友軟體Tinder認識了小薇（化名），雙方才剛認識2天，就約好在2025年3月28日晚上去女方住處一起追劇。沒想到初次見面陳男就管不住衝動，無視對方的拒絕與掙扎，強行襲胸甚至企圖在床上進一步侵犯，幸好小薇死命抵抗，對方才罷手離開。

判決顯示，陳男跟小薇約看影集，才見第1次面就想霸王硬上弓，他完全不管小薇極力掙扎抗拒，直接對她摸胸猥褻，用下體強行猥褻嘴部，一度還想把對方壓在床上硬來，最終因小薇拼命反抗，才倉皇逃離現場。

案發後小薇忍痛報警求助。警方透過Tinder資料、監視器畫面以及小薇提供的對話截圖與驗傷報告，迅速將陳男逮捕歸案。面對證據確鑿，陳男自知難逃法網，在偵查過程中對自己的獸行供認不諱。

陳男在審理時全盤認罪，態度相當配合，在2025年10月14日展現和解誠意，先在法庭上直接給付15萬元現金，隨後再透過匯款補足30萬元，與被害人達成和解。法院考量陳男並無前科，純粹是色迷心竅衝動犯案，非犯罪慣犯，且獲得被害人願意原諒，且同意讓他緩刑，符合刑法的減刑標準，最終裁定有期徒刑1年6個月，宣告緩刑3年，並在緩刑期間實施保護管束。可上訴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

