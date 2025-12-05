交友軟體詐騙不管？藍委諷「典型雙標」：要不要封Tinder

內政部昨（4）日宣布，因大陸社群平台「小紅書」多有詐騙訊息，其不願配合改善，行政院打詐中心將暫停台使用小紅書使用一年，引發年輕族群關注。對此，國民黨立委許宇甄表示，知名交友軟體《Tinder》，同樣是外國公司，同樣沒有在台灣落地設立分公司或法律代表人，但根據警政署資料，Tinder發生的詐騙案件數比小紅書還要多，質疑政府根本是典型雙標。

國民黨立院黨團今召開「封殺小紅書 假反詐真鎖國？」記者會 ，首席副書記長林沛祥指出，根據刑事局「打詐儀錶板」顯示，台灣人去年被騙500億元，絕大多數「假投資詐騙」是發生在哪裡？是臉書、Google還是LINE？結果刑事局「打詐儀錶板」公開的數據顯示，光是臉書一個禮拜就有5800件詐騙通報，小紅書連前三名都排不進去，「結果呢？民進黨敢封鎖臉書嗎？」

廣告 廣告

副書記長、藍委許宇甄也表示，內政部聲稱小紅書去年至今發生1706件詐騙案，財損兩億四千多萬元，但知名交友軟體《Tinder》，同樣是外國公司，同樣沒有在台灣落地設立分公司或法律代表人，根據警政署自己的資料，Tinder發生的詐騙案件數比小紅書還要多，甚至還有單一個案，「一位民眾就被騙了234萬餘元，請問內政部，Tinder有沒有法律代表人？」

許宇甄也質疑內政部長劉世芳「為什麼不封鎖Tinder？有沒有發函要求Tinder改善？如果狀況一樣，為什麼Tinder可以繼續用，小紅書就要被封鎖？」她也批，對於詐騙案佔97%的平台，民進黨政府只敢罰款，對於詐騙佔比微乎其微的小紅書，卻直接動用「帝王條款」直接封網，這不是柿子挑軟的吃嗎？這不是典型的雙重標準嗎？

【看原文連結】