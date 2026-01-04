交友軟體遇假森永員工遭誘投資 男投入320萬血本無歸

高雄張姓男子聽信網友稱公司內部優惠與購物回饋，匯款三百二十萬全成空，刑事局提醒勿信不明賺錢機會。（記者孫曜樟翻攝）

記者孫曜樟／台北報導

高雄市一名張姓男子在交友軟體「PRIDO」結識網友，對方自稱知名食品大廠森永公司員工，謊稱有內部管道可透過「大同」APP賺取高額購物回饋。張男在成功提領小額獲利後不疑有他，陸續將積蓄投入購買虛擬貨幣並轉入該APP，累計投入新台幣三百二十萬元，直到無法出金才驚覺受騙。

警方調查，張姓被害人最初是在交友軟體「PRIDO」上，認識一名暱稱為「銘宸」的男子。雙方相談甚歡並互加LINE進行密切聯繫後，「銘宸」便透露自己是森永公司員工，聲稱公司目前與本土家電大廠大同公司有合作活動優惠，只要下載特定APP購買產品，即可獲得額外的優惠金。張男聽信其言，點擊對方提供的網址下載了偽冒的「大同」APP並申辦會員。隨後，「銘宸」進一步誘導，宣稱若使用虛擬貨幣付款，還能再獲得百分之十的優惠回饋。

張男為賺取價差，依照指示下載了正規虛擬貨幣交易平台「BingX」APP，購買價值新台幣一萬元的泰達幣，並轉入該假冒的「大同」APP中購買一台吸塵器。此時，詐騙集團在後台動手腳，讓APP帳戶內的儲值金顯示為一萬五千元。張男嘗試提領並順利將這一萬五千元轉出，此舉使其對「銘宸」的說法深信不疑，認為確實有利可圖。

見被害人已卸下心防，詐團隨即展開養套殺攻勢。「銘宸」開始鼓吹張男把握公司活動機會，強調「存越多、領到的回饋金越多」。由於有先前的成功提領經驗，張男決定將所有積蓄投入。然而，因單一交易平台「BingX」有購買額度限制，張男為了籌措資金，甚至分別下載了「MAX」、「BitoPro」、「Bitget」等多個與虛擬貨幣相關的交易軟體，購買泰達幣後全數匯入該假冒的「大同」APP，前後共計存入新台幣三百二十萬元。直到張男試圖將帳面上的鉅額獲利全數領出時，發現系統遲遲無法出金，且對方失聯，這才驚覺遭到詐騙。

刑事警察局指出，此類詐騙手法結合了「假交友」與「假投資」，詐騙集團常潛伏於交友軟體建立關係，再以「投資回饋」、「公司內部優惠」或「限時活動」等話術誘騙被害人。犯罪份子往往在初期讓民眾小額投入並成功提領，藉此建立信任感，隨後引導下載來路不明的APP，並要求以虛擬貨幣儲值或轉帳。待被害人投入大額資金後，平台便會以各種理由拒絕出金，最終直接關閉。