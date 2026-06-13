交友軟體「開場都同1句」女嫌太難接 遭網反嗆：人生乏善可陳

女網友透露自己在交友平台上，1個月就會收到多達30次「平常都在幹嘛？」的提問。（示意圖，Pexels）

在交友App上尋求緣分，第1句問候往往決定了對話的生死，近日1名女網友在社群抱怨，指出自己收到男網友傳來的破冰訊息幾乎都是同一句，讓她直呼敷衍且很難接話。

這名女網友在Dcard發文大吐苦水，透露自己在交友平台上，光是1個月就會收到多達30次「平常都在幹嘛？」的相同提問。原PO坦言，雖然理解對方是想破冰，但這種提問法極度難接，通常交代完上班、追劇與睡覺等日常後對話就瞬間結案，反而變成她得絞盡腦汁把球丟回去，她點出，能讓自己秒回的訊息都必須從個人檔案延伸，例如看到照片問演唱會歌曲，或看到爬山喜好詢問近期目標，而非發送千篇一律的罐頭問候。

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不料，這番「開場白指南」隨即引來底下男網友的大力砲轟，不少人冷諷留言「這種問題，會造成你的困擾，是因為你的人生就乏善可陳」、「建議辦個男生帳號體驗看看」、「各憑本事囉，你想辦大型面試來篩人也是你的自由」；更有男網友無奈大嘆「整天碰到一堆女生抱怨男生不會想話題，但你知道男生一天要想多少話題？然後被冷漠多少嗎」、「意見這麼多，你怎麼不開場」、「妳知道有多少女生我們開了7，8個話題， 結果只回“對呀”“是啊”“嗯嗯”」。

面對這場網路大混戰，也有網友跳脫性別對立，從其他視角切入，犀利點出交友軟體上的奇特生態「一堆自介上寫得超短或是甚麼有趣靈魂之類的廢話， 是要怎麼找喜好或話題？觀落陰逆？」，亦有熱心網友推薦反思「這讓我想到，我在一個興趣導向的交友app上反而沒這困擾，因為大家自介都寫興趣，開場直接聊」。

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