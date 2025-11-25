交友軟體99%台女都列「1條件」！工程師揭背後含意：其實就是找長期飯票

交友軟體99%台女都列「1條件」，工程師解讀背後含意：其實就是找個長期飯票。示意圖／取自photoAC

社交焦慮與人際互動障礙是不少現代人面臨的問題，加上實體社交場合減少，越來越多人轉向交友軟體尋找交流管道，透過線上互動結識新朋友，甚至建立更深層的情感關係。而近日就有一名工程師表示，他發現99%的台女在交友APP上都會要求「男生要有上進心」，讓他不禁直呼「其實就是找個長期飯票」。

工程師揭台女交友共同條件：要有「上進心」

一名自稱「南科產線守護者」的網友近日在PTT發文表示，日前心血來潮滑了幾下交友軟體Tinder、Bumble，想在過年前找點溫暖陪伴，結果越看越傻眼，直呼「不滑還好，一滑驚為天人」。他發現，99.999% 的自介文都寫一樣，喜歡旅遊、美食、健身、追求生活儀式感，備註通常還會補一句「希望另一半有上進心，甚至要比我強」。

一名工程師在PTT八卦板發文表示，台女在交友軟體都會列出「男生要有上進心」這個條件。圖／翻攝自PTT

工程師解讀台女「自介文」背後真實含意

他看完火力全開開酸，直說台女口中的「喜歡旅遊」，其實就是飛去日本藥妝店掃貨、去環球影城戴瑪利歐帽子自拍，然後發IG限動打卡「東京的空氣好自由」。他直呼「啊不就是拿著台男輪班做晶片換來的外匯，去貢獻日本GDP？這叫旅遊？這叫代購吧？」

接著，他把矛頭指向自介寫「愛吃美食」的族群，「妳的美食從來不是巷口開30年的乾麵，而是訂位要搶破頭、一人6000起跳的Omakase。海膽要疊到像 101一樣高、盤子要比我的臉還大。」但真正讓他翻白眼的是結帳時，「錢包像在坐月子一樣，死都不肯出來見客」，原本高呼的「兩性平權」根本瞬間斷線，這一餐就變成男生該付的「情緒價值稅」。

他也酸爆自稱「熱愛健身」的女孩，「穿全套Lululemon、鯊魚褲，到健身房對著鏡子深蹲兩下，回家修圖2小時，把後面牆壁柱子都修歪了，然後發文『今天也被自己操爆了，流汗的感覺真好』」，並無奈表示「姑娘，我在無塵室穿兔寶寶裝搬Foup流的汗，大概可以把妳家浴缸灌滿，怎麼沒看妳稱讚我上進心？」

至於自介常見的「希望男生有上進心」，他直言，這句話的翻譯其實是「你要有能力負擔我的消費升級」，他認為，台女的儀式感、美食、旅遊、歲月靜好，背後底層邏輯其實全部都是Money，而男生的「上進心」只是為了提供她們體驗人生，「等我們爆肝過勞死，妳們再拿遺產去養健身教練？」他也感嘆「原來台女的『上進心』就是想找個長期飯票支撐精緻窮生活！這樣以後誰還敢結婚？」

貼文引發網友熱烈討論。圖／翻攝自PTT

貼文引發熱烈迴響 網友發表兩面看法

此文一出，網友隨即議論紛紛「台女沒在陪你存錢，他們也不用存錢，你要存錢是你的問題，不要找她們 」、「就愛花爆別人的錢 來升級她的揮霍感，愛比較的優越感而已」、「台灣女生自介，你分析的太好了」、「台女不只不自己出錢，還要吸男生的錢」、「台女就想跟外配一樣，不想工作有人養罷了，只是拉不下臉要尊嚴」。

不過，也有人認為「這種女的只是少數，你去看機車後座就知道還一大堆務實純樸的」、「男的還不是一樣要臉正、奶大，各取所需而已啦！」「正常的女性早就有對象，不會上那類網站了，會上那類網站的不就是在現實上滯銷的人，可能是外表競爭力不佳，或是眼高於頂的，你說的就是後者」。



