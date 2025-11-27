交友軟體XO遇陷阱！相約百貨公司見面 17歲少女慘被逼給5萬「保證金」

記者林盈君／台北報導

日前，台北一名年僅17歲的楊姓少女，透過交友軟體「XO」結識一名男子，之後2人相約在東區某百貨公司見面，未料，雙方碰面之前，男子竟稱要收取「5萬元保證金」，還恐嚇少女自稱有幫派背景，若不給錢「當心自身安全」。楊姓少女心生恐懼，隨即向百貨公司求助，百貨公司立即通知其父母，並報警處理。

據了解，楊姓少女透過交友軟體「XO」結識男子，2人因相談甚歡，最後約定某百貨公司見面，未料見面當天，男子竟恐嚇少女，要求給「5萬元保證金」，還自稱有幫派背景，逼迫少女30分鐘內要給錢，嚇得她不知所措，最後趕忙求助百貨公司。少女父母接獲通知後，隨即報警處理。

警方獲報後趕抵，立即表示這是常見的交友詐騙手法，也提醒少女勿聽信不明人士要求，保障自身安全與權益。最後少女鬆了口氣，與父母一同返家。對此警方也呼籲，倘若遇到疑似詐騙情形，如不明指示匯款、交付費用等要求，當下務必保持冷靜，並可立即撥打110向警方或165反詐騙專線查證。

