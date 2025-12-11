交友配對成功！俄羅斯人妻玩Tinder 連劈2男奔旅館嘿咻

記者楊忠翰／高雄報導

高雄市1名俄羅斯籍人妻莎娃（化名），先前透過交友軟體Tinder，連續認識2名台灣男子，不但與2人發生外遇，還進一步發生性行為，洪姓丈夫憤而提告求償80萬元，其中1人阿豪（化名）選擇私下和解，並支付30萬元完畢；另名男子阿源（化名）否認越界，法官勘驗對話紀錄後，認定外遇事證明確，判阿源及莎娃連帶賠償20萬元，阿豪則不用賠償，全案仍可上訴。

洪男主張，2024年5月間，妻子透過交友軟體與阿豪配對，兩人互加LINE好友後，對話內容急速升溫，妻子還傳送「我需要被調教」等訊息，隔天兩人約在旅館發生性行為，甚至以「寶貝」等稱呼對方。

同年12月間，妻子又利用交友軟體結識阿源，並不時傳送感人肺腑的情話，包括「謝謝你走進我的生活」等語句，阿豪則回：「很想跟妳養狗，像我們是一個家庭，小狗是我們的孩子。」，讓他感到配偶權受到侵害，遂對妻子及2男提告求償80萬元。

莎娃辯稱，洪男偷看她的手機，並取得對話內容，屬於違法取得的證據，應不存在證據力，但法官指出，當時兩人仍同居，洪男為了查證婚外情，翻拍截圖並未逾越比例原則，因此證據可以採信。

法官認為，阿源與莎娃互動親密，明顯侵害洪男配偶權，審酌雙方經濟能力及洪男受創程度等程度，判兩人連帶賠償20萬元；至於阿豪部分，因為他已與洪男達成和解，並支付30萬元完畢，因此判他無須賠償。

