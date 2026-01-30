交女友前「每天買1股台積電」！散戶堅持586天報酬率超狂 網羨慕：你確定想脫單？

有散戶在社群分享投資計畫，稱交女友前每天買一股台積電，經過586天他已入手近一張台積電，投報率超過四成，引發網友熱議，圖為台積電示意圖。（本刊資料庫）

台股雖然近日出現回檔，但今年以來仍位處3萬2千點之上，有網友在社群平台分享表示，他在交女朋友之前，堅持每天買1股台積電，至昨（29日）持續買進586天，超過一年半時間，目前手中已超過900股，投報率超過4成引發熱議。網友羨慕紛紛留言表示，「2330才是你最好的女朋友」、「股票比人可靠多了」、「你確定你有想交女友嗎？」

全球晶圓代工龍頭台積電（2330）今年初從最低1545元起漲，加上月中法說會報佳音激勵，到昨日最高來到1835元，再創歷史紀錄，即便近日大盤震盪，台股仍守在3萬2大關，台積電也在高檔。

一名網友就在Threads發文分享表示，交到女朋友之前，他持續每天買一股台積電，如果遇到假日或特別想要激勵自己，會多買一點。根據原PO昨日曬出交易明細，持續買入已第586天，共計入手921股。

如果以原PO去年底貼出對帳單截圖，當時他持有882股，報酬率42.31%，獲利40萬元，加上台積電今年以來再漲17%，投報率更高。

原PO最新貼文一出，超狂投資方式，且累積快一張台積電，再度引發熱議，網友紛紛留言表示羨慕，「你再買下去要一千股了耶」、「台積電一直漲會不會導致你不想交女友」、「你確定你有想交女友嗎」、「看過那麼多交女友的文，就屬你的最理智。加油」、「女朋友會背叛你，台積電不會」、「股票比人可靠多了，寧願單身，也要有滿滿的股票幫我賺錢」、「2330才是你最好的女朋友」。不過，也有人提醒，「人家是定期定額，你是定期一股這策略真的OK嗎？」

