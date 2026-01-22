交屋潮難敵限貸令！五大銀行房貸利率攀17年高點 2025年房貸金額年減4000億

央行總裁18日楊金龍說明第3季理監事聯席會議決議。李政龍攝



房市有感降溫！中央銀行今（1/22）日發布五大銀行新承做購屋貸款統計，2025年全年新承做金額達到7694.49億元，相較於前一年的購屋貸款金額減少近4000億元，而全年房貸利率上揚至2.283%，創下17年以來新高。官員表示，新增房貸受到房屋高單價影響，即便貸款成數相同，但貸款金額依舊增加，房市整體呈現「量縮、價微調」，陷入盤整的情況，而利率則歷經一波升息，以及銀行進行風險控管所致。

央行公布2025年12月本國五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為2.163％，相較前一個月的2.119％、上升0.044個百分點，因週轉金貸款利率上升所致；若不含國庫借款，去年12月五大銀行新承做放款加權平均利率為2.166％，相較11月的2.119％、上升0.047個百分點。

根據央行統計，2025年全年五大銀行新承做金額達到7694.49億元，相較於前一年的新承做放款飆至1.16兆元，年減金額為3937.7億元，但2025年全年的購屋貸款利率為2.283%，高於2024年的2.171%。

去年12月五大銀行新承做房貸金額635.4億元、月增47.33億元，利率微幅降至2.298%。經研處副處長葉盛說明，去年12月六都買賣移轉棟數共1萬9892棟、月增25%，適逢年底交屋旺季，加上有不少民眾想趕在農曆春節之前入住新屋，使得整體房貸金額增加，不過，新青安貸款的占比持續收斂。

至於房貸利率出現微幅下滑，葉盛表示，由於銀行核准的一般房貸金額比重下降，公教人員優利貸款金額比重卻上升，經過加權平均之後，使得利率微幅下降0.003個百分點。

另外，在資本支出貸款部分，全年金額為8304.36億元，年減1430.25億元，創下2019年以來的新低，是否意味著企業在國內投資減少？葉盛指出，主要受到對等關稅不確定性、中國生產過剩競爭等，使得傳統產業表現不佳，加上高科技產業赴海外投資，連帶影響資本支出金額。

