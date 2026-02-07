交屋自行驗屋關鍵二字訣！ 專家：還要留意水電

隨著民眾意識提升，驗屋逐漸成為購屋流程中的標準動作，特別是首購族，更傾向在交屋前透過第三方協助確認屋況。不過，永城檢測董事長丁漢指出，近年網路上驗屋資訊大量流通，內容卻良莠不齊，部分錯誤或過度簡化的教學，反而容易讓民眾在驗屋過程中與建商產生不必要的衝突。

丁漢稱，驗屋的核心目的並非「找建商麻煩」，而是希望在交屋前提早發現問題，讓缺失能在責任仍屬於建商的階段完成修繕，避免入住後才發現問題，導致修繕成本與協調難度大幅提高。

不過，目前台灣的驗屋市場其實沒有明確標準。丁漢指出，很多驗屋報告提出的內容，實際上跟「建築」無關，而是「裝潢」內容，建商難以執行，卻讓民眾誤會，拖延交屋時程。

此外，即使驗屋公司出具報告，建商也有權選擇是否接受，這也是許多民眾誤以為「只要有驗屋報告，建商就一定要照單全收」的最大落差。換句話說，驗屋報告本身更偏向「協調工具」，而非具有強制力的法律文件。

針對不找第三方、打算自行驗屋的民眾，丁漢則提出「慢」與「輕」兩個關鍵字。他提醒，第一次進入新屋時，動作一定要慢、檢查要輕。有些民眾驗屋時過於急躁，門一拉、櫃子一推，反而把原本只是未調整完成的設備弄壞，導致責任歸屬更難釐清。

至於真正困難、也最容易被忽略的環節，丁漢表示，就是「水電工程」，尤其疫情期間缺工問題嚴重，即使是看似最基本的水管配置，也曾出現安裝不完全的情況。他以自身經驗指出，每年接手近千件驗屋案件，其中仍會發現約五到十件水管未確實安裝或接合的案例，曾有過交屋兩年後才發現天花板漏水，「因為樓上這兩年都沒人住，有人搬進來才發現」。丁漢說，「這不是少數，更不是高難度工程，但確實會發生」。

建商也表示，驗屋本身是保障買賣雙方，畢竟建商也希望早日完工，因此只要是合理要求，一般都會滿足客戶，降低爭議。

