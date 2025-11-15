交往出錢…分手落魄男用1恐怖手段拿回！前女友「聚寶盆全空」血虧15萬

記者陳弘逸／台南報導

台南男子分手後，2度翻牆潛入前女友住處，還偷走放在客廳聚寶盆內的15萬元現金。事後邱男挨告，竟辯稱，交往期間，曾付出金錢，只是拿回自己的錢。（示意圖／PIXABAY）

台南邱姓男子跟女友小花（化名）分手後，竟在去年底，2度翻牆潛入前女友住處，還偷走放在客廳聚寶盆內的15萬元現金。事後邱男挨告，竟辯稱，交往期間，曾付出金錢，只是拿回自己的錢。且只坦承侵入住處，否認竊盜，難認有深切悔悟；法院審理後，將邱男依竊盜罪、侵入住宅罪，判7個月有期徒刑，得易科罰金，另沒收、追徵15萬未扣案犯罪所得，可上訴。

判決指出，邱男2024年12月23日晚上11時許，趁前女友小花（化名）不在家時，翻越對方磚造牆垣到車庫，在用30公分鐵鏟撬開窗戶，潛入屋內，偷走客廳電視櫃上聚寶盆內的15萬元現金；5天後，又以同樣手法闖入，在車庫內逗留，之後再離開。

小花發現住家被闖入，憤而報警提告；邱男落網後，辯稱，交往期間，曾付出金錢，只是拿回自己的錢。但所述，未獲法官採信。

法官認為，邱男不思循正途取財，只因不甘分手後又缺錢花用，竟侵入住處，侵害他人財產權益，危害社會治安，同時破壞他人居住安寧，只坦承侵入住宅等犯行，否認竊盜，難認有深切悔悟。

邱男雖無前科，但沒跟小花達成和解，並賠償對方；法院審理後，將他依竊盜罪、侵入住宅罪，分別判刑，應執行7個月有期徒刑，得易科罰金，另沒收、追徵15萬未扣案犯罪所得，可上訴。

