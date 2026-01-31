交往半年女友討2.1萬紅包「要他包給長輩、侄子」 網傻眼：都還沒結婚

一名網友要到交往半年的女友家拜年，卻被女友要求包2萬1600元紅包。（示意圖／侯世駿攝）

「這算合理範圍嗎？」一名網友在網路上求助，這次過年他打算到交往半年的女友家拜年，結果女友卻要他包給她家人共2萬1600元紅包，還要另外準備「不能馬虎」的禮盒，強調這樣才夠得體，讓他感到相當傻眼。

這名網友近日在臉書「匿名公社」發文道，農曆春節快到了，他預計要到交往半年的女友家拜訪，女友便提醒他，因為她們家比較重禮數，要求他至少要包給她的阿嬤、爸爸、媽媽6000元，她哥哥的3個小孩也要各包1200元，就連禮盒也不能少，這樣才足夠得體。

經過計算，光是紅包錢就得花掉他2萬1600元，而這也讓原PO無奈道，「大家覺得算合理範圍嗎？」

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「交往半年？有事嗎？」、「以前搶匪戴頭套，現在搶匪穿婚紗」、「你會上來發問表示你沒辦法接受」、「先分手，過年後再問她要不要復合」、「紅包是心意不是禮數吧？」、「禮數不是看錢的」、「還沒有結婚就要求包6千，那結婚不就要包6萬」、「先帶回家看她包多少給自己的家人」、「男方家也有男方家的禮數」、「你包了紅包，女朋友是否也要對你家人比照辦理？」

也有人建議，「未結婚你的身分是客人，客人不需要包紅包的，但因為是走春，所以應該買禮盒去走春」、「還沒成為家人不用包紅包，帶禮物過去就好」、「真心覺得不需要，一般只要禮盒就夠了，小孩就意思一下200或600」、「帶個禮盒去，嘴巴甜一點，這樣就好。都還沒結婚包什麼紅包？而且自己家人的紅包自己負責」。

還有人指出，「（如果）你第一次大手筆，接下來你的日子會沒辦法比第一次更高更好」、「如果女友是真的重禮數，而且重視你，她應該會幫你準備好，用你的名義包」、「直接不用聯絡，之後會要求更多」、「安排個2萬元的行程出國還比較爽，合理懷疑你被當ATM」、「如果你是高收入份子，應該沒什麼問題，但如果不是，那就跟你女友說，超過你的預算了」、「對方是『重禮數』的家庭，你以後會很辛苦」。

