交往半年春節被討「3萬紅包」 女友家規曝 一票人喊快逃

一名網友表示，今年過年預計到交往半年的女友家拜年，結果女友一開口就幫她家人討6個紅包，且上門還要另外準備禮盒，算一算大約要3萬元，讓他傻眼說是否在合理的範圍內，其他網友則認為頂多準備個禮盒就夠了，引起討論。

一名網友近日在臉書「匿名公社」表示，農曆春節預計到交往半年的女友家拜訪，女友稱她們家比較重禮數，紅包、禮盒都不能少，阿嬤、爸爸、媽媽至少都要包6000元，哥哥的3個小孩也各要包1200元，再加上禮盒等支出，跑一趟女友家恐花掉3萬元，「大家覺得算合理範圍嗎？」

廣告 廣告

文章曝光後吸引超過500人留言，「以前搶匪戴頭套，現在搶匪是穿婚紗嗎」、「請女友改找人傻錢多的人當男友，你們不適合」、「是我一定秒分手」、「這娶回家一定會被榨乾，錢都被拿去娘家用」、「現在分手馬上省錢，不要猶豫」、「看來第二次拜訪就要簽本票了」、「拜訪一次薪水就快沒了，笑死」、「安排個2萬元的行程出國還比較爽，合理懷疑你被當ATM」。

也有不少人分析「未結婚就是客人，而且才剛交往，怎麼會需要包紅包，帶個禮盒走春就夠了」、「大人的紅包不太需要，頂多準備200元或600元的紅包給小朋友就好」、「買個燕窩跟蛋捲禮盒就夠了吧，主動討紅包也太扯」、「過年作客頂多帶個禮盒或水果，沒有在包紅包的啦」。

更多中時新聞網報導

澳網》喬帥強運晉級 累積103勝越過費爸

高鐵延伸爭議多 前交長槓現任

澳網》女單決賽 球后再戰芮芭奇娜