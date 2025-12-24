交往單親媽媽…女兒讀國小遭「繼父」叫去房間脫衣逞慾！爽完要她不能說

記者陳弘逸／新北報導

新北少女國小畢業遭媽媽的男朋友強制性交罪。(示意圖／PIXABAY)

新北市廖姓男子跟單親媽媽交往並她女兒小美（化名），同住板橋區，未料5年前，竟趁獨處機會，不過小美反抗喊「不要、我很不舒服」，廖男竟恐嚇她「喊叫聲會出手打她」並強制性交得逞。此案，小美跟國中同學透露，並轉告學校老師因此曝光，廖男否認犯行，但依據小美、社工等相關證據及證詞將人定罪，審理後，依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判8年有期徒刑，可上訴。

判決指出，廖男跟單親媽媽小花（化名）交往，並跟她女兒小美（化名）在新北市板橋區租屋；未料2020年7月間，進趁獨處機會，把小美拉到房間，還恫嚇對方「喊叫聲會出手打她」，並強制性交得逞。

事後小美告訴媽媽、國中女同學，再轉告校內輔導老師，此案因此曝光；廖男被依法移送偵辦，但他矢口否認犯行，還辯稱，小美生母沒上班，都在家帶小孩，不可能犯行。

小美指控，從國小1、2年級、7歲起與媽媽、叔叔（指廖男）住一起，第一次被欺負是小學畢業的暑假，在哄弟弟睡時，遭強拉到房間，要求脫衣服猥褻，過程中，不斷喊者「不要、我很不舒服」；完事後，還要求不能跟別人說，讓她回房哭累了才睡著。

本案社工出面作證，小美會稱廖男「爸爸」但並非生父，但因為她超侵犯，描述案情時，為避免傷痛，改以「叔叔」稱呼，陳述被害經過時語氣、內容表示憤怒、憤恨不平，且有情緒明顯低落之情狀。

依據小美證述、性侵害案件通報表醫院、受理疑似性侵害事件驗傷診斷書及心理諮商報告等，綜合相關證據，法官未採信廖男辯詞，審理後，將他依對未滿14歲之女子犯強制性交罪，判處8年有期徒刑，可上訴。

