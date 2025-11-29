交往極品男友4年僅愛愛3次 妹子靠情趣玩具解渴！淚揭不分手主因

女網友抱怨男友對她體貼入微，但卻有性功能障礙，導致兩人性事不合。（示意圖，Pixabay）

一名女網友在網上吐露心聲，對於是否該結束一段感情感到極度掙扎，她表示另一半簡直是優質男友，不僅EQ高，且溫柔又善解人意，從來不會對她發脾氣，可說是模範的理想伴侶。然而，這份近乎完美的愛情，唯獨在親密關係出現難以彌補的缺憾，讓她陷入兩難。

這位女網友在Dcard發文表示，自己的男朋友根本就是世間極品，脾氣好到沒話說，面對她的任性或壞脾氣總能一笑置之，從不發火，對她更是百般呵護，儘管這種幾乎零缺點的優質男友我可遇不可求，但兩人卻在「床上」卡關。

廣告 廣告

她透露這位暖男男友的罩門就是性愛方面有障礙，常常無法順利勃起，外加GG長度大概看起來只有9或10公分，讓他們之間的「性」福不美滿，戀愛4年卻只達陣3次，其餘的嘗試幾乎都以掃興收場。在長期的親密關係缺乏下，原PO私下藉助情趣用品協助滿足生理需求。隨著時間推移，她開始被寂寞空虛侵襲，渴望的不再只是單純的宣洩，而是打從心底期盼能與伴侶有真實的肢體接觸和情感交流，這種精神層面的匱乏感，讓她不得不認真思考是否要因性事不合而捨棄這位難得的好男人。

貼文一出，網友們的看法也非常分歧，有人力勸她不要輕易放棄：「男友可以接受去看醫生嗎？如果性格真這麼好，可以溝通看看」「不要分，男友對你好是永遠到老的，性只是一時的」「往好處想，對方未來應該沒有外遇的本錢」，甚至有人建議「可以外食，性愛分離」；但另一派人馬則堅決認為性愛不合很重要：「性跟愛都很重要，其中一個不行就無法接受，很多婚姻都是因為性不合離婚，不然就直接外遇。」

有經驗的苦主也分享親身經歷，其中一名網友表示她和男友的性生活不合拍，但她看重對方對她的體貼入微，所以選擇放下這方面的執著：「如果你覺得性是必需品，一開始脫褲子打炮幾次就知道了，幹嘛還浪費別人青春？」另名網友則與原PO面臨如出一轍的窘境：「我是第7年開始嘗試性愛，也遇到你說的狀況，至今在一起十年也只有成功三次，途中大概糾結兩年也因為這件事情吵過幾次想分開，後來我看開了，反正我也沒有想生小孩，就自己解決，偶爾讓他用手幫我就夠了。」

更多鏡週刊報導