交往第4年突然完全不碰 陳依依抓包交往多年男友劈腿實證

陳依依自曝抓包交往多年男友劈腿實證。（東森提供）

陳依依近日上東森《小姐不熙娣》錄影，分享過往戀情的傷痛表示，曾與愛情長跑長達6年的前男友論及婚嫁，對方卻在交往的第4年突然間完全不碰她。直到某天她翻到男友的包包，發現有「兩支手機」，打開查看後瞬間崩潰，裡面滿滿都是交友軟體，還有超過40位聊天紀錄。

陳依依發現交往多年男友透過交友軟體，認識超過40人的聊天記錄，讓她難以接受找對方攤牌，沒想到對方竟還辯解：「但我最愛的還是妳，沒有精神出軌，跟其他人都是一次性的純肉體關係！」讓依依難以接受。

廣告 廣告

對於前男友態度陳依依也立下底線：「至少要因為愛我，所以不能跨越那條線。」沒想到話鋒剛落，劉伊心突然拋出超狂觀點：「不管是精神出軌還是肉體出軌，最好永遠都不要讓另一半知道。」此話一出，全場瞬間暴動喊：「什麼意思？」、「妳是在鼓勵出軌嗎？」同場來賓張立東也吐槽：「看來我們今天找到真正的『冤大頭』了！」

更多鏡週刊報導

行銷觸法網／獨家！節目說出器官被檢舉 依依賣保養品接鉅額罰單

唱完北高23場 江蕙依依不捨 鬆口「加場」敬請期待

納豆、依依補辦婚宴數紅包到凌晨 自爆「沒時間洞房」