交往近10年！田中千繪認了「很幸福」78歲父看范逸臣「真實反應曝光」

記者林汝珊／台北報導

田中千繪首次合體彩妝大師父親田中東尼。（圖／印庭娛樂提供）

女星田中千繪今（7日）日首度與彩妝大師父親田中東尼在台接受媒體聯訪，田中千繪也表示為此相當緊張，「爸爸講話會講很多，有時候會忘記在錄影，我也不是專業翻譯，會突然忘記他剛剛講了什麼，昨天也沒睡好。」

田中千繪彩妝大師父親田中東尼來台。（圖／印庭娛樂提供）

田中千繪形容爸爸並不是傳統嚴父，「我們很有默契，他是我的前世情人。」田中東尼與坦言去年年底曾因身體狀況住院，一度行動不便，「當時躺在床上想了很多事情，希望女兒在台灣幸福、開心就好。」被問到是否期待女兒進入人生下一個階段？他表示女兒覺得幸福就好，田中千繪附和：「我很幸福。」

田中東尼更直言范逸臣和自己年輕時候很相似，「個性很像，都很獨立，也很享受一個人」，透露曾與對方聚餐，雖然語言不通是阻礙，但見到女兒曾經合作的夥伴，感到很開心。

至於近來電影《陽光女子合唱團》被認為有望超越《海角七號》票房，田中千繪笑說相當期待，「如果票房能破紀錄我會很開心，很久沒有看到國片戲院滿滿人，真的很感動，很期待。」

