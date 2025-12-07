交往0天閃嫁！單親媽女星突拋「再婚」震撼彈 證實帶2娃嫁男友

娛樂中心／綜合報導

26歲日本女星藤咲凪有著漂亮的臉蛋以及白皙皮膚，讓她因此獲得「國寶級美少女」的稱號，2023年她才在節目中自爆是單親媽媽，獨自撫養兩個女兒掀起大家熱議，沒想到近日又宣布再婚的消息，震驚所有粉絲。

藤咲凪今（7日）無預警在社群中分享穿白紗的絕美照片，從畫面中可以看到，她站在白色的教堂鐘下，手拿捧花回萌一笑，展現優雅的氣質，同時，藤咲凪也透露未來將會以「一家四口生活」證實再婚，至於新婚丈夫的訊息則未多加描述。僅表示兩人跳過交往直接步入婚姻。

其實，藤咲凪今年7月底才宣布退出團體「最終未來少女」，豈料不到半年又宣布再婚消息，讓粉絲驚嘆不已，而她在文中感謝粉絲一直以來的支持，強調未來的工作依舊會拚盡全力。

