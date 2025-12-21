交往0日結婚！百萬YTR宣布閃離「昔稱外遇OK」 前妻狠酸：最底層

娛樂中心／蔡佩伶報導

HIKARU（左）跟NoA（右）交往0日結婚。（圖／翻攝自YouTube）

HIKARU是日本人氣YTR，擁有480萬粉絲訂閱，至於感情方面則跟同為YTR的NoA在今年5月「跳過交往階段」閃婚，一度掀起大家熱議，沒想到婚姻僅維持半年，昨（20日）HIKARU曬出影片證實兩人離婚的消息。

根據日媒報導，HIKARU跟NoA這對「交往0日結婚」的夫妻，曾是大眾討論的焦點，但才閃婚3個月，兩人婚姻就產生裂痕，據悉雙方還實施開放式婚姻，達成彼此都能夠外遇的協議，雖然想靠此種方式維繫婚姻，但最終兩人依舊是離婚收場。

NoA透過公布離婚的影片中提到前夫HIKARU在這段婚姻如同「嬰兒」，坦言對方事業上頗有成就，不過作為丈夫「在最底層，他不適合一心一意的人」，而經歷過「0日婚」的NoA也表示不推薦大家嘗試，至於HIKARU則坦言婚姻束縛感讓他無法承受，雖然經歷過一段失敗婚姻，但HIKARU不避諱表示未來可能會再婚，一席話也讓大家議論紛紛。

HIKARU（左）閃離NoA（右）。（圖／翻攝自YouTube）

