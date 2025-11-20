交往10年 金宇彬申敏兒下月完婚

韓國演員情侶檔金宇彬、申敏兒宣布愛情長跑十年後將於十二月二十日舉行婚禮。 （翻拍自IG）

本報綜合外電報導

韓國演員情侶檔金宇彬、申敏兒宣布愛情長跑十年後步入婚姻，將於十二月二十日舉行婚禮，兩人所屬經紀公司表示，「金宇彬與申敏兒約定成為彼此的伴侶」。

根據韓國媒體報導，演員金宇彬與申敏兒在交往10年後決定結婚，他們將在首爾新羅酒店舉行非公開婚禮。

據演藝相關人士透露，金宇彬與申敏兒目前只確定了婚禮會場與日期，祝歌、司儀等都尚未決定。因為他們希望安靜地舉行婚禮，預計僅邀請雙方家人、親戚與親近的朋友，以非公開方式進行。

由於金宇彬與申敏兒都有作品拍攝與宣傳行程，加上希望盡可能安靜地舉行婚禮，因此只先確定日期與地點，接下來才會正式開始準備婚禮。

金宇彬與申敏兒的所屬經紀公司AM Entertainment聲明表示，「申敏兒與金宇彬基於長時間交往累積的深厚信任，約定成為彼此的伴侶」，正式宣布兩人結婚喜訊。

目前36歲的金宇彬與41歲的申敏兒自2015年開始交往，以韓劇「繼承者們」聲名大噪的金宇彬在2017年罹患鼻咽癌，一度中斷演藝事業。申敏兒一路在旁陪伴，金宇彬在2019年底康復回歸，如今2人愛情修成正果。