交往14年才知女友已婚當媽！75歲李龍基認「愛愛發現妊娠紋」曾起疑：愛太盲目沒過問

75歲的香港資深藝人李龍基，日前與小他36歲的未婚妻王青霞（Chris）分手，近日在多個訪問中詳細說明經過，坦承得知王青霞在大陸不僅已婚，還育有一子，對他造成巨大打擊。

分手的關鍵導火線，源自去年冬至（12月21日）網路上流傳的一段影片，王青霞與一名男子同桌吃飯，而該名男子被爆料是她的丈夫。李龍基坦言：「我冬至那晚一看到這個影片，其實我的震撼性很大，我很傷心。為什麼會這樣呢？」他回憶，兩人在一起七年，對方對他「真的很好」，但這段影片讓一切變得不同。

廣告 廣告

王青霞事後向李龍基解釋，影片中的男子確實是她的丈夫，兩人於2007年結婚，但從2009年就已分開，她也因此飛往美國，後來到香港才結識李龍基。她聲稱，該男子目前仍在她父親的工廠擔任高層，對生意幫助很大，因此冬至出於禮貌與家庭因素，才邀請對方一起吃飯。

李龍基和王青霞交往14年，才透過別人拍的影片確認女友已婚。（圖片來源：臉書 Kay Hung Li）

李龍基承認，在與王青霞發生親密關係時，其實也曾懷疑過對方可能生過小孩，因為肚皮上有疑似妊娠紋痕跡，「生過小朋友的女士，一定有一點不同，總之我有感覺到。」但他說，因為愛是盲目的，他抱持著「鴕鳥心態」，從來沒有開口詢問，擔心「一問了就完蛋了」，直到所有事情被公開揭露，他才「如夢初醒」。

他坦言，如果王青霞當時對他坦白，他其實可以接受：「我愛她，如果她真的有個小朋友，沒問題啊，我自己也有。」但問題在於對方始終沒有誠實以告。

儘管經歷欺騙與打擊，李龍基在訪問中數度哽咽，仍表示自己「愛得太深」，至今還未完全放下這段感情。他說：「怎麼會忽然間不愛？但她已不是我的『豬豬』，是別人的『豬豬』，我才是豬，真的是一隻豬。」若王青霞真的離婚，兩人是否可能復合？李龍基表示：「如果她真的離婚，我不反對有後續發展。」但他強調大前提是對方必須單身，「不可以背著別人老婆的名分跟我在一起。」他認為，明知對方有配偶還繼續交往，確實是「有點不道德」的。

恢復單身的李龍基說，自己已經收起談戀愛的心思，現在只想專注自己的生活，最近透過玩遙控模型飛機來減壓。對於未來是否會再尋找新戀情，今年75歲的他表示：「此時此刻不會，明天就不知道。」他感嘆，認識王青霞之前也認識很多年輕女性，但有感覺的真的不多，「誰知道遇到這隻豬，真是天意！」他直言不會再找「第二隻豬」，只希望之後生活得開開心心就好。

延伸閱讀

75歲李龍基「爺孫戀」破裂！交往14年才知女友已婚 痛哭拒道歉：不知者無罪

她50歲「被25歲鮮肉熱烈追求」！交往1年卻分手 認差異太大：體力好到覺得煩