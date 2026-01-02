交往7年遲不結婚！「父親一過世」男友突提婚事 她一問原因氣炸分手

網友表示兩人交往多年，父親走了男友才有意結婚，原因讓她氣炸。（示意圖／Pexels）

一名網友近日在Dcard分享自身感情經歷，引發大量討論。原PO表示，自己與男友自大四開始交往，至今已長跑7年，期間多次主動提出結婚想法，卻始終遭對方以「再等等」回應，未曾給出明確時間點，沒想到近日因父親過世，男友便提出可以結婚，一問之下原因讓她瞬間失控，立刻與男友分手。

原PO提到，自己一直嚮往婚姻與生子，也考量到體力與人生規劃，希望能早點成家。她與男友同為金融業務，收入穩定，自評即使同時負擔房貸與育兒費用也並非問題。然而，男友對於婚事始終態度模糊，既未表態拒絕，也未承諾未來規劃。

約一年多前，原PO獲親戚詢問是否有意購買一棟中古透天厝。該親戚早已移居澳洲，因關係親近，開出低於市價近五折的價格出售。原PO形容該物件環境佳、學區良好，且鄰近雙方上班地點，條件相當優越，曾邀男友一同看屋，卻遭對方以「壓力太大」為由拒絕，並表示「要買自己買」。

經與父親討論後，原PO最終決定自行購入該房屋。不久後，她的父親因病倒下並迅速惡化，最終在她陪伴下離世。原PO表示，自己自小成長於單親家庭，與父親、祖母相依為命，這段時間身心承受極大壓力，但男友僅維持日常互動，未曾給予更多情感支持。

她提到，父親頭七當天曾希望男友能陪伴或通話，卻遭拒絕，理由是「這樣不太好，讓她專心陪爸爸」。事後她才得知，當晚男友其實出席公司聚餐，並續攤至凌晨，讓她感到失落與挫敗。

然而，父親過世不久後，男友卻突然提出「要不要開始準備婚禮」，讓原PO一度感到又驚又喜，同時也浮現遺憾，認為若能早些決定，父親或許能親眼看見她穿上婚紗。

當她詢問男友為何態度轉變時，對方直言：「因為你爸過世了啊，你一個人在這邊，我可以搬來跟妳住。」並進一步表示：「妳要想欸！我們還要生小孩，能少一筆房貸是一筆啊！」

這番話讓原PO情緒瞬間轉為低落與憤怒。她坦言，理性上理解減輕房貸壓力的現實考量，但情感上卻難以接受，感覺對方彷彿是在「等父親過世」，原PO再問「那你覺得這棟房子的名字要把你寫上去嗎？」男友竟回「當然要啊！我是未來孩子的爸爸耶！」

原PO在文末感嘆，交往7年多，卻直到此刻才看清對方的價值觀，「我瞬間失控卯起來用枕頭打他，把他趕出家門。」

對此，網友們在底下留言表示，「結婚前分手都當喜事處理，爸爸有保佑，不能讓他捧在手心養大的女兒經歷那些苦，這個男人的基因也不值得做妳的孩子」、「其實這七年間應該總會有點蛛絲馬跡，可能你選擇性忽略掉，每次都自我安慰認為他說得有道理，幸好你爸爸讓你看清他的真面目，分得好」、「直接講出來勇氣可嘉，不知道是不是腦子有問題」、「這男人蠢到可以寫在2025年的白痴排行榜第一名」、「如果你的願望是結婚生子，這個男人真的不要」。

