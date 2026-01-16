交往8年！大咖女星掰了未婚夫...他「目睹這一幕」含淚：我應該放手

娛樂中心／蔡佩伶報導

香港女星李施嬅（Selena）憑藉《金宵大廈》、《新聞女王》等劇打開知名度，讓觀眾印象深刻，至於感情方面，她和論及婚嫁的未婚夫一同登上綜藝節目綜藝節目《再見愛人5》，在最後一集雙雙下車，正當大家以為有望復合時，李施嬅卻在昨（15日）證實已分手。

李施嬅昨（15日）跟車崇健現身節目的番外篇，觀察室嘉賓李維嘉好奇詢問彼此關係時，李施嬅如實道來表示「我們分開了」，話語震驚在場所有人，她坦言彼此之後還是有見面吃飯，她在當下看到車崇健改變很多，而車崇健則表示選了李施嬅最愛的餐廳，透露當天李施嬅狀態「整個人都在發光」，是車崇健跟她在一起期間從未看過的絕佳狀態。

廣告 廣告

李施嬅（左）車崇健（右）證實分手。（圖／翻攝自微博）

車崇健表示用餐期間跟李施嬅談話，也都讓他感覺有點陌生、有點距離，直至飯局結束後，讓他心中冒出「我應該放手的」，車崇健哽咽提到自己希望李施嬅開心，表示也許他放手之後，會有一個對待李施嬅更好的人出現，認為這樣的決定對彼此都好，雖然最終是分手收場，但不少網友都被車崇健的選擇感動哭，「車崇健的放手讓愛更純粹」。

車崇健哽咽認為應該要放手。（圖／翻攝自微博）

更多三立新聞網報導

缺席婚宴竟遭討「紅包差額」補餐費 本土女星怒轟：不辦更省錢

太驚人！Jennie迎30歲生日...他霸氣砸245萬應援 台灣金主身分曝光

罹腦瘤又背債2億！本土男星離婚斷聯妻女 憂孤獨死：世界沒人愛我

昔拒絕回台灣生！YTR查理國外產子後悔了 「血淚經歷」曝光

