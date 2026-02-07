交往Rado 9年...Apink普美被爆當5月新娘 時間地點曝光

南韓女團Apink成員尹普美與作曲家Rado（宋柱英）爆出將於5月舉辦婚宴。（圖／翻攝自WEi IG）





南韓女團Apink成員尹普美與作曲家Rado（宋柱英）在相戀9年後即將步入婚姻殿堂，今（7日）也被爆出將於藝人愛用婚宴場地「首爾君悅酒店（Grand Hyatt Seoul）」舉辦婚禮。

根據韓媒報導，去年4月公開戀情的普美和Rado，官宣時候就有表達結婚意象，如今也爆出將於今年5月16日於首爾君悅酒店舉辦婚禮。

事實上，普美與Rado從2016年Apink正規三輯合作，到2017年自然成為戀人，愛情低調長跑9年，也用彼此的音樂扶持對方，於去年4月宣布相戀以及即將結婚的喜訊，期待大眾給予祝福。



