政治中心／綜合報導

民進黨高雄市長初選白熱化，立委邱議瑩11月30日在鳳山區舉辦首場大造勢，一位站台嘉賓意外引發話題，就是歌手許志豪，在台上透露其實還沒進演藝圈前，擔任過邱議瑩辦公室助理，兩人累積深厚交情，還曾一起登上綜藝節目，邱議瑩也特感謝許志豪情義相挺。

歌手許志豪（11.30）：「每日打拚打拚，有時無惜生命。」

歌手許志豪台語飆歌，讓台下民眾聽得如癡如醉，還以為到了演唱會現場，但其實是立委邱議瑩的高雄市長初選大造勢。

廣告 廣告

交情深厚！曾擔任邱議瑩助理 許志豪驚喜現身造勢現場

歌手許志豪11月30日在邱議瑩高雄市長初選大造勢獻聲。（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

歌手許志豪（11.30）：「我還沒進演藝圈打拚，那時候我在哪裡工作，我在立法院做助理，我做的是立法委員邱議瑩辦公室助理。」





原來21年前許志豪擔任過邱議瑩辦公室助理，兩人累積深厚交情，特地來幫前老板站台，還有網友翻出兩人曾一起登上綜藝節目。

歌手許志豪vs.立委（民）邱議瑩（2010）：「跟她一整天，在同一個辦公室裡面相處，只說兩句話，小秘書可是只和老闆講兩句話，你看她有多討厭我，許志豪你死定了你。」

從辦公室一天只講兩句話，到可以互開玩笑，緣分延續至今。

立委（民）邱議瑩：「這幾年來其實我們一直都有，保持非常好的聯繫，那非常謝謝志豪，禮拜天來幫我站台，那他跟我說他為了站在台上要講什麼，他也思考很久，其實有另外一種不同的交情跟關係，所以他很樂意地來高雄幫忙助選，這一點也是非常的感謝。」

交情深厚！曾擔任邱議瑩助理 許志豪驚喜現身造勢現場

歌手許志豪替前老闆邱議瑩造勢站台，邱議瑩也表示非常感謝。（圖／民視新聞）

邱議瑩也特別感謝許志豪，前助理也是老朋友情義相挺，成為討論話題。









原文出處：交情深厚！曾擔任邱議瑩助理 許志豪驚喜現身造勢現場

更多民視新聞報導

可以安心吃台灣鯛了！廠商發聲明：SGS復驗「未檢出」動物用藥

基隆河水質仍未改善 基隆暖暖等3.5萬戶3天後恐停水

統戰？福建12條惠台措施「補助開設沙縣小吃」 陸委會：誘因很低

