"交指皮瓣移植"手術 截斷食指恢復功能

高雄梁先生保養車輛時，誤觸運轉機件，食指遭機器切斷出血不止，他很擔心是否能保住手指頭，還有未來工作、生計和尊嚴等問題，為他治療的醫師以過來人經驗，施以「交指皮瓣移植」手術，幫助梁先生找回手指功能，避免指頭截短的命運。

患者 梁先生：「我的手指頭現在都可以這樣動了。」

動動手指頭，宣告復健成功，原本食指被機器切斷，傷可見骨。

杏永醫院骨科部長 呂俊寬：「骨頭露出來，沒有東西蓋，所以他，假設要解決這個問題，這要解決就是骨頭把它削斷，就是把它拿掉，用剩下的皮才蓋得起來，要削掉的話，這個關節直接拿掉，所以就會變成短短的一隻手，就會少了一個最末端指節的功能。」

遊覽車駕駛梁先生，差點面臨截肢命運，緊急施以「交指皮瓣移植」手術，讓殘缺指頭不會再變短。

患者 梁先生：「檢查車子的時候，那一瞬間，我也不知道發生什麼事，啊，慘了 會不會影響我的工作，非常擔心啊，沒弄好就是，手部控制的東西就不順手。」

杏永醫院骨科部長 呂俊寬：「殘肢不見，又想要保留長度，所以我們就即時在局部麻醉下，做了一個皮瓣重建手術，正常的補皮的手術，就只有補這個橘色的東西，那皮瓣的手術，就是包括皮跟下面的軟組織，所以它才會夠厚。」

雙雙比出勝利手勢，原來主刀醫師是貴人，也是過來人，還能執手術刀。

杏永醫院骨科部長 呂俊寬：「受傷的位置跟程度，其實跟我一模一樣，小時候也是一樣很調皮，所以在玩甘蔗機的時候，我把我自己的手用斷，這個就是皮瓣重建的手術，中指的皮瓣把它移過來，讓我可以保有最末端指節的功能。」

患者 梁先生：「呂醫師有這方面技術的話，又用他的手指頭給我看，相信說，醫生可以(恢復)的話，那我也可以啊。」

手指缺損嚴重創傷，無法自行癒合，皮瓣手術重建希望，找回雙手力量。

