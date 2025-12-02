交接國民黨智庫董事長 朱立倫祝福鄭麗文：一定有很多新創意、新想法

政治中心／綜合報導

國民黨智庫、國家政策研究基金會今（2）日召開董事會，前國民黨主席朱立倫卸任董事長，由現任黨主席鄭麗文接任。受訪時朱立倫表示，他全面卸下智庫等與國民黨相關的事務。也真的祝福未來我們的智庫，在新任的董事長的帶領之下，能夠提供給不管是立法院黨團或是藍白相關的一些重要的建議。他相信未來鄭董事長一定有很多新的創意、新的想法。

朱立倫表示，過去這幾年，智庫真的扮演非常重要的角色，雖然輕量化，但也的確發揮了最大的功能。所以立法院通過福國利民的法案，或者是每一次選戰當中，國民黨的牛肉都是靠著這個智庫大家一起來努力的。除了專任以外，有非常多的學術專家都為最大的志工，要非常謝謝大家的努力跟辛苦。

媒體詢問對重啟核二、核三的看法，朱立倫表示，不重啟又有什麼樣的方法呢？民進黨在硬拗，全世界都在重啟，或者是都在開始使用各種新的核能，或者是重啟核能。台灣要逆勢而為，有這個條件、有這個方法嗎？他覺得務實一點比較重要。民進黨用硬拗的方式，絕對沒有辦法讓台灣的經濟面對最大缺乏能源的困境。

