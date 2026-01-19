交接授證表揚 家扶志工聯歡

基隆家扶舉行年度志工交接授證表揚。（基隆家扶提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

基隆家扶中心十八日於柯達大飯店舉行年度志工交接授證表揚暨聯歡會，立委林沛祥、議長童子瑋、議員鄭愷玲、秦鉦、郭美秀、呂美玲、吳驊珈、俞叄發，以及扶幼主委簡世南、前主委林榮吉、陳生南、張恩浩、游經勇、甘清良、吳世偉、萬年顧問團長郭曉玲、顧問莊榮欽、胡朝進等出席致意。

簡世南致詞表示，志工隊不僅是物資發放的推手，更是孩童成長的引路人，從每月的愛心物資整理、扶助金發放，到暑假期間夏令營隊，足跡遍布大街小巷。扶幼委員會今年再度全額贊助聯歡經費，慰勞一百七十位第一線夥伴。

廣告 廣告

這項活動共計頒發四十三面獎牌，表揚名單中許多志工已服務超過五年、十年，甚至有三十年及四十年以上的資深夥伴。其中，服務年資達四十年的游經勇和女兒、年度優良志工游潔馨一同獲獎。游經勇自「家扶之友會」創立初期即投入服務，陪伴無數孩子成長，更帶入資源走進弱勢家庭。他說：「年紀雖然會增長，但服務的熱血不會老。」

宋玉媛、黃文崇服務年資也邁入第三十年。宋玉媛當初因為孩子都長大了，擔任計程車駕駛的先生鼓勵她利用空閒從事公益志工，加入家扶志工行列，夫妻間也經常分享志工服務的點滴。黃文崇幼時受到中心的幫助，現在有能力服務弱勢家庭覺得很快樂，充滿成就感。