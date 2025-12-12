交換小物.抽糖問答 日企輕鬆互動培養員工默契

就業市場多樣化，延伸出更靈活的工作模式，不少人遠距上班、不必每天到公司。不過日本有企業想出以交換禮物抽糖果互動、還有桌遊訓練的方式，培養員工默契跟提升工作能力與效率，一起來看看。

位在東京新宿的一家企業，因為遠距辦公普及，員工彼此面對面互動的機會逐漸減少。為了重新建立團隊默契，公司以另類方式提升員工對同事與職場的熟悉度與認同感。

辦公室最醒目的位置被規劃成「交換區」，讓員工進出時自然會停下腳步，看看同事放了些什麼。公司鼓勵大家以輕鬆的心情，用交換生活小物的方式彼此互動，分享喜歡的物品、也為日常增添小驚喜。NHK採訪當天，就有員工拿橘色飛盤交換同事放置的小玩偶。一名日本上班族表示：「能讓人帶著期待的心情來上班。」

當公司安排實體會議、員工難得齊聚時，也會設計群體互動。參與者需隨機抽取寫有號碼的零食，並回答與號碼對應的問題，內容多以私人興趣或生活為主，增添輕鬆氣氛。有員工抽到問題後語帶害羞地說：「我喜歡賽馬，如果能選擇與現在完全不同的工作，會想當騎師。」類似的問答引發同事熱烈討論，也在過程中自然拉近距離。

企業經營者表示：「即使在職場，也能導入這類互動遊戲。無論是吸引大家回到辦公室，或是在遠端環境中創造連結，都能透過有趣的集體活動促進溝通。」

不只一般企業，日本大型跨國餐飲集團也以全新方式培訓主管。受訓員工不再面對傳統講義，而是透過公司自製的「經營類桌遊」進行訓練。參與者在遊戲中扮演虛擬經營者，必須根據市場變化做出決策，並在地圖上推進自己的「職涯旅程」。一名企業主管指出：「效果非常好。經營就是根據市場與競爭狀況調整策略，透過遊戲讓大家更快理解。」

在日本勞動市場面臨人力短缺的情況下，越來越多企業開始思考如何有效培養員工能力、提升溝通技巧，同時營造更具吸引力的職場氛圍。企業認為，唯有打造良好環境，才能留住人才，讓團隊穩定前進。

