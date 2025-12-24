交換禮物「規定300元以下」他送一套組 網大讚：誠意滿滿

明（25日）迎聖誕節，不少民眾會約親朋好友聚會、玩交換禮物，有網友也分享，自己和好友交換禮物，規定價格不能超過300元，結果抽到了燒酒雞套組，實用的禮物引來一票網友大讚。

有網友在臉書社團「爆料公社」發文，透露自己和好友提前交換禮物，大家規定價格不能超過300元，結果自己抽到了燒酒雞套組，一打開全是煮燒酒雞的材料。原PO透露，送禮人還一樣一樣算給自己聽，雞腿99元、燒酒蝦藥包88元、紅標米酒兩罐54元、鴨肉丸49元，加起來共是290元，但因為瓶子可以退4元，所以朋友又補了4把茼蒿，算下來價格剛好300元整，讓原PO忍不住讚歎「果然是高手！我家狗也在旁邊看，感覺叫我趕快去煮」。

大票網友稱讚「確實很『食』用」、「這是最有誠意的禮物了，讚」、「這個很棒欸！」、「喜歡這禮物（很實用）」、「會消失的禮物都是好東西」、「很實在的禮物」、「這組合包很猛，有創意」、「高手中的高手，都算的剛剛好」、「食用型耶誕禮物」、「連退瓶費都補上了，也太用心」、「這個比很多禮物實用多了」、「很可以耶，冬天這味就對了」、「這個很棒，比什麼保溫杯、馬克杯還實用！」、「冬天食補，這個禮物誠意滿滿」。

也有網友考慮到保存的問題「很可以，但只適合當天要交換的」、「我有想過這種，但又想到肉不能離開冰箱太久就又打消念頭」、「如果沒退冰，我會覺得這禮物很棒」、「這...雞腿退冰多久了？」、「很可以，但只適合在家裡交換，不然至少附個保冷劑」。

撰稿：吳怡萱





