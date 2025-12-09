交換禮物買1物「小到看不清」！ 網嗨翻：收到會愛死

耶誕節即將到來，不少人都會舉辦交換禮物的活動，一名網友分享，自己突發奇想買了0.04錢重的「迷你黃金招財貓」，但是小到幾乎看不清楚上面的造型，貼文一出，引起網友熱議，還有人讚是「最棒交換禮物」。

耶誕節將至，許多人都會舉辦交換禮物活動。圖／台視新聞

近期有網友分享，自己公司舉辦交換禮物活動，金額是每人一千元內，他思慮再三後，網購了0.04錢重的「黃金招財貓」，價格1212元，但卻小到連形狀都看不太清楚，原本以為大家會不喜歡這個禮物，但沒想到貼文曝光後引發網友大讚，稱是史上最好的一千元禮物，更是交換禮物界的楷模。

廣告 廣告

實際到銀樓後，還可以看到更多迷你款式，像是跟招財貓一樣小到看不太清楚的黃金貔貅0.02錢重，價格約500到600元；黃金星星0.04錢，900百元；貔貅手鍊0.03錢重，約994元，如果預算多一點，超過千元的還有黃金錢母手鍊、愛心、巧克力造型黃金等。

黃金成交換禮物好選擇。圖／台視新聞

超迷你造型黃金成為交換禮物的熱門選擇，但黃金價格每天都在變動，據世界黃金協會日前發布2026年黃金展望報告，金價在今年漲幅超過60%，未來若經濟出現嚴重下滑或地緣政治風險惡化等，都會再讓黃金成為避險首選，預估明年金價有望再飆升30%。專家分析，金價可能持續表現強勁，但投資風險還是隨著國際經濟情勢有所變化。而近期成為交換禮物的選項，也引發話題。

台北／劉芝宇、黃明聖 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

2025高雄聖誕生活節 金曲樂團接力開唱 邀市民共度聖誕黃金週

夢幻！屏東聖誕節點燈 14組繽紛燈飾點亮南國

12/25、元旦國道疏運措施出爐！採單一費率收費、停路肩恐噴6千