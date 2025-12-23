交換禮物送「這疊」沒誠意？一派網友力挺：根本是頭獎

生活中心／杜子心報導



隨著耶誕節腳步的逼近，不少公司、朋友間都已經開始規劃交換禮物，但「送什麼才不會踩雷」每年都是一大難題。近日，就有網友在網路上發文透露，自己如果直接準備「現金」作為交換禮物，會不會太敷衍？貼文一曝光後，立刻引發兩派網友熱烈討論。





耶誕交換禮物直接「送現金」會太敷衍嗎？PTT掀兩派鄉民戰翻

一位網友好奇發文詢問交換禮物送現金會不會太敷衍。（圖／翻攝自PTT）





一位網友在網路論壇《PTT》以「聖誕交換禮物送現金會不會太敷衍」為題發文，表示耶誕節交換禮物他考慮直接準備1225元的現金當作交換禮物，卻擔心在一片精心挑選的禮物中，會顯得不夠用心，忍不住上網求救，「這樣會不會太敷衍？有推薦其他的禮物嗎？」。貼文曝光後，不少網友力挺「現金派」，認為這根本是最實在的選擇，「最實用的禮物就是錢」、「這根本是頭獎」、「我想抽到你的現金禮物」、「比起一堆用不到的東西，現金有誠意多了」。也有人認為，與其收到不合用的商品，不如直接拿錢自己決定用途，甚至建議用紅包袋或特殊包裝，增加驚喜感，「大人的世界，不用掏心掏肺，掏錢就好」。

有網友建議原PO可以把現金存入造型悠遊卡就能兼顧實用與心意。（示意圖／民視新聞資料照、翻攝自悠遊卡公司官網）

不過，另一派網友認為交換禮物的重點在於心意與過程，「送錢就像沒參加」、「大家都交換錢有什麼意義」、「連想都不想，真的很敷衍」，指出送現金缺乏交換禮物該有的趣味。另外，也有不少過來人提出折衷方案，認為只要多花一點巧思，就能兼顧實用與心意，例如將金額存入悠遊卡、聯名造型卡，或改送星巴克等儲值卡，形式上是禮物實際上仍保有彈性；還有人分享把金額換成外幣、小金豆等方式，「價值一樣，但感覺完全不同」。

