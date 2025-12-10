交換禮物這最賺！萊爾富百元「馬年發財卡」抽輝達、台積電股票
記者李鴻典／台北報導
耶誕腳步靠近，每年這個時候，交換禮物總是令人頭疼？想挑到既有價值又實用的禮物嗎？萊爾富推薦每張只要100元的「2026馬年發財卡」！除了有機會抽中輝達、台積電知名企業股票、iPhone 17、Nintendo SWITCH 2 等大獎外，每張卡還能在門市免費兌換3個好禮。
「2026馬年福袋」是聖誕交換禮物必收的選擇！即日起，全台萊爾富門市限量開賣，每袋售價200元，外袋共有2個款式、內容物有8個組合，每袋皆含6個實用商品，如餅乾、飲料、生活用品等。每袋福袋都附有一組抽獎序號，並額外加贈隨機好禮。「2026馬年福袋」不僅設計時尚文青，內袋還可重複使用的保冷提袋，內含禮品總價值更超過200元，非常值得收藏！為確保活動公平公開，抽獎全程將由律師見證、錄影存證，並於「萊爾富超商 Hi-Life」Facebook 粉絲專頁進行直播。
雙12期間，囤貨控千萬別錯過！12月12日10:00，打開 Hi-Life VIP APP「萊購物」，就能手刀搶購HL三層抽取式衛生紙24包×120抽，每串只要99元，限量5,000組，每人限購一組。
此外，「Hi café系列」也推出雙12會員限定優惠：12月10日至12月12日，大杯美式買12送12（原價1080元），特大杯美式買12送12（原價1440元）；大杯拿鐵買12送10（原價1210元）等超值組合，現省高達720元，每人限購兩組。茶飲同步加入雙12派對，即日起至12月23日，至 Hi-Life VIP APP「來送禮」選購，可享多款超值組合：四季春茶/紅玉紅茶任選買12送12（原價1080元）、茶拿鐵系列買12送12（原價1440元）、珍珠/冰茶系列買12送12（原價1896元）。
7-ELEVEN觀察，下半年電商購物節全民到7-ELEVEN取貨需求大增，且每4人就有1人愛用免帶證件即時取貨的「OPENPOINT APP零元取件認證」便利功能，另社區型團購平台興起、帶動「原店取件」新增網頁版服務提供多元生活取件情境，7-ELEVEN即日起針對海內外賣家分別推出賣貨便、國際交貨便感謝「寄」回饋，同時於海內外逾6萬家跨境電商下單、選7-ELEVEN門市取貨還能參加「安心取與帳單繳費集點GO」活動，雙12網購節選7-ELEVEN寄取件，就有機會獲得購物金、禮券、抽iphone 17 pro max等豐富歲末好禮，指定網購平台如 PChome線上購物、旋轉拍賣等再加碼請喝CITY CAFE。
助攻雙12商機，7-ELEVEN賣貨便推寄件滿額回饋，即日起至12月31日歲末加碼推出三大感謝「寄」活動，包含賣家寄件運費最低38元起、寄件成長禮最高送100次免運寄件服務、寄件量最低500件起免費送千元、萬元禮券，有感回饋可累贈無上限。
全力支援在台賣家海外11大國家跨境電商寄件需求，7-ELEVEN國際交貨便自2025年12月24日至2026年1月6日推出指定國家寄件送12元7-ELEVEN購物金，可寄送國家包含中國大陸、日本、美國、澳大利亞、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓，經營Amazon、eBay、Yahoo! JAPAN、日本樂天市場等在台賣家皆可使用，寄件量超過30件的專業賣家還可預約享有專人到府收件服務。
隨著跨境購物逐漸普及，7-ELEVEN跨境店取合作平台持續擴大，繼與日本人氣的札幌藥妝、大國藥妝、SUGI、Mercari、蝦皮跨境等跨境電商合作，即日起攜手日本BEENOS集團旗下的跨境時尚購物平台FASBEE，提升全民購買日本流行服飾、生活雜貨、可愛IP周邊的便利性，從知名日系品牌NATURAL BEAUTY BASIC、JILL by JILLSTUART、人氣地雷系服飾 ROJITA，到尺寸更廣、適合各種身型的JUNOAH，以及各類街頭潮流品牌，都能在平台上直接購買，就近到全台7-ELEVEN門市取貨。
看準雙12補貨商機，OKmart推出「爽12」系列優惠，集結高CP值商品、OKCAFE熱飲補給與OKmall箱購回饋等，滿足年底囤貨與派對採買需求，其中自有品牌OKchoice water鹼性水720ml 平均單瓶只要$10元(原價20元/瓶、20入／200元）。
OKmart自有品牌強調「高CP、高品質、超划算」，囊括衛生紙、廚房紙巾、洗衣精、濕紙巾，除極柔感衛生紙與廚房紙巾外，雙12推出新品：OKchoice極柔感超純水濕紙巾、OKchoice茶樹高效濃縮洗衣精，以49 元銅板價切入洗衣精市場屬，1000g 濃縮容量可提高使用次數。
自有品牌OKchoice 「爽12」商品：「極柔感三層抽取式衛生紙」柔韌低粉塵、親膚不刺膚 (6入/共780抽)$99元/串；「極柔感抽取式廚房紙巾」大面積雙效吸水吸油與 HACCP 食品級認證(150 抽)$49元/包；「OKchoice 茶樹高效濃縮洗衣精」1000g 濃縮大容量$49元/袋；「OKchoice 極柔感超純水濕紙巾」親膚無添加物、尺寸加大8包/組$89元。
美廉社宣布「雙12超狂優惠」於12月12日（五）中午12:12在美廉社APP「隨買隨取」正式開搶，限量商品售完為止；本次活動包含12元經典美式咖啡、話題韓國零食、點心等多款人氣商品。
中杯經典美式咖啡1杯只要12元，限量20,000杯，每人限購5杯。 KIRIN午後紅茶皇家特調奶茶（500ml)）3 瓶69元；臻朵巧克力風味捲（榛果）4件74元；韓國Simplus辣魷魚風味餅乾（90g）3件75元；農心牛角麵包造型餅乾（海鹽奶油／巧克力）任選2包98元。（活動僅提供線上支付，飲品享自備杯折5元。提醒會員留意商品兌換期限，購買數量依商品規範為主)
迎接12/18國際移民工日，全家便利商店攜手移工教育組織One-Forty，宣佈於12/13推出全台首創「2025移民工文化節」！活動將串聯來自零售、公益、文化、藝術、餐飲等12個東南亞文化相關團隊，以城市為舞台，呈現在台移民工的文化、語言、創作與生活日常，堪稱2025年末最獨特的東南亞文化慶典。「2025移民工文化節」將於本週六(12/13)11:00至21:00於台北三創生活園區登場，以「島嶼共聚，家在這裡」為活動核心，串聯東南亞文化市集、舞台演出、南洋手作坊、東南亞文化交流體驗站。
全家移民工友善特展5大亮點，展現台灣與移民工共同生活的島嶼樣貌；現場亦推出「你好，一起家在這裡」限定活動，邀請民眾以印尼、越南、泰國、菲律賓4國語言說出「你好」，即可領取限定好禮，讓大眾以更直觀、沉浸的體驗接觸東南亞文化。此外，「全家」智慧零售車FamiMobi再度化身「多元文化快閃店」，活動當天，明星商品南洋酸辣燙「馬尚煮」享任選4入69元優惠，更有多項東南亞進口商品買一送一。
據統計，在台移工總數達86萬、新住民亦突破61萬，加上近28萬名新二代學生，已有超過150萬移民工與二代，多元文化已成台灣社會日常風景。為回應此趨勢並持續推動更深層的社會對話，「全家」與One-Forty更共同宣布啟動「2026全家一起友善移工」三大計劃，即日起至2026年2月3日前，於「全家愛心大平台」店舖零錢捐與Famiport、APP手機捐款，支持移工在台的語言學習與文化共融倡議計畫，以日常善意陪伴移民工更安心地生活在這座島嶼。
此外，本周末將有入冬最強冷氣團來襲，氣溫大幅急凍下探10度，心臟科醫師提醒，長輩及心血管疾病高風險者在低溫或氣溫驟降時，都須特別注意做好日常保暖措施。特力屋針對家中各空間提出「保暖生活家電、衛浴空間保暖及保暖寢具」三大抗寒神器，輕鬆打造暖感居家，也是為自己和家人打造更安全健康的環境。
特力屋觀察，自11月明顯降溫後，順勢帶動居家保暖商品的詢問度及買氣，其中以「除濕機、電暖器及瞬熱式溫水免治馬桶便座」表現最佳；電暖器部分消費者目前的關注度多為放在臥房或辦公室等小空間的機型為主，此外，可立放於書桌也可壁掛於浴室且防潑水的石墨稀暖風機，也是詢問度高的人氣保暖家電。
愛買量販觀察近期民眾採買保暖家電的需求明顯提升，發現電暖器、電熱毯與熱敷墊均呈現銷售翻倍成長，因應市場需求，愛買量販更推出最低688元的電暖器，不僅具備體積輕巧、移動便利等優勢，更被視為辦公室、租屋族與露營族的「移動取暖神物」，成為今年冬季快速增溫的首選神隊友！
另外，因應12月聖誕節，愛買同步推出巧克力賞，不管是金莎、、M&M's、Twix、Snickers或者台灣知名品牌77乳加都有相關優惠，讓消費者在聖誕開趴同時也能享受甜蜜的滋味。
更多三立新聞網報導
雙12「激省黑馬」 S25 Ultra降 1.4萬、iPhone 17系列全面調降
愛情題材稱霸榜單！LINE WEBTOON年度十大熱門作品出爐 冠軍是它
FINAL FANTASY XIV繁中版上市 限量夢幻逸品阿爾法立體造型一卡通開搶
越喝肚子就越大！「受害」醫師：能量飲，我是終身不再碰
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 6
張泰山愛子錄取甲子園名校！踏上旅日追夢之路
中華職棒傳奇「森林王子」張泰山今宣布，兒子張可洛正式收到日本甲子園名校沖繩興南高校的錄取通知，即將展開三年高中棒球與學業生活，消息引發球迷熱烈祝賀。張泰山透露，兒子為此準備超過一年，始終不敢鬆懈。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 8
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 2 小時前 ・ 72
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 2 小時前 ・ 77
台中核心富人區冷掉？七期豪宅「十年房價空笑夢」平盤微跌：3大關鍵因素揭密｜豪宅報報
近年台中房市強勢走揚，西屯房價一路上攻，但被視為豪宅核心的七期市政特區卻呈現截然不同的走勢，根據實價登錄，七期市政特區豪宅近10年房價微跌0.9%，在高總價門檻、限貸政策與大坪數供給等因素交織下，陷入高檔盤整，市場反應明顯保守。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 9
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 7
黃勇傳轉戰中國城市棒球聯賽 盼把握重返球場機會
（中央社記者陳容琛台北10日電）前中職統一獅內野手黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽，預計將身披福州海俠戰袍，他今天透過經紀團隊表示，感謝球團給予機會，將繼續努力把握。中央社 ・ 4 小時前 ・ 8
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 351
是送分題還是送命題？「這檔」大量漲停後慘爆39萬殺量…股價慘挫半根 旺宏、力積電跟著崩
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導今（10）日台股加權指數收28,400.73點，漲218.13點，漲幅0.77%，觀察今日盤後個股成交量前五名，華邦電（2344）因近日股價...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 2
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 7 小時前 ・ 8
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 5 小時前 ・ 4
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 270
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 29
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 72
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 181
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話