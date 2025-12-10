交換禮物這最賺！萊爾富百元「馬年發財卡」抽輝達、台積電股票

記者李鴻典／台北報導

耶誕腳步靠近，每年這個時候，交換禮物總是令人頭疼？想挑到既有價值又實用的禮物嗎？萊爾富推薦每張只要100元的「2026馬年發財卡」！除了有機會抽中輝達、台積電知名企業股票、iPhone 17、Nintendo SWITCH 2 等大獎外，每張卡還能在門市免費兌換3個好禮。

萊爾富「2026馬年福袋」全台門市限量開賣，每袋售價200元。（圖／品牌業者提供）

「2026馬年福袋」是聖誕交換禮物必收的選擇！即日起，全台萊爾富門市限量開賣，每袋售價200元，外袋共有2個款式、內容物有8個組合，每袋皆含6個實用商品，如餅乾、飲料、生活用品等。每袋福袋都附有一組抽獎序號，並額外加贈隨機好禮。「2026馬年福袋」不僅設計時尚文青，內袋還可重複使用的保冷提袋，內含禮品總價值更超過200元，非常值得收藏！為確保活動公平公開，抽獎全程將由律師見證、錄影存證，並於「萊爾富超商 Hi-Life」Facebook 粉絲專頁進行直播。

廣告 廣告

萊爾富「2026馬年福袋」。（圖／品牌業者提供）

雙12期間，囤貨控千萬別錯過！12月12日10:00，打開 Hi-Life VIP APP「萊購物」，就能手刀搶購HL三層抽取式衛生紙24包×120抽，每串只要99元，限量5,000組，每人限購一組。

雙12限量搶購！HL三層衛生紙每串$99。（圖／品牌業者提供）

此外，「Hi café系列」也推出雙12會員限定優惠：12月10日至12月12日，大杯美式買12送12（原價1080元），特大杯美式買12送12（原價1440元）；大杯拿鐵買12送10（原價1210元）等超值組合，現省高達720元，每人限購兩組。茶飲同步加入雙12派對，即日起至12月23日，至 Hi-Life VIP APP「來送禮」選購，可享多款超值組合：四季春茶/紅玉紅茶任選買12送12（原價1080元）、茶拿鐵系列買12送12（原價1440元）、珍珠/冰茶系列買12送12（原價1896元）。

Hi café買12送12最高現省720元。（圖／品牌業者提供）

7-ELEVEN觀察，下半年電商購物節全民到7-ELEVEN取貨需求大增，且每4人就有1人愛用免帶證件即時取貨的「OPENPOINT APP零元取件認證」便利功能，另社區型團購平台興起、帶動「原店取件」新增網頁版服務提供多元生活取件情境，7-ELEVEN即日起針對海內外賣家分別推出賣貨便、國際交貨便感謝「寄」回饋，同時於海內外逾6萬家跨境電商下單、選7-ELEVEN門市取貨還能參加「安心取與帳單繳費集點GO」活動，雙12網購節選7-ELEVEN寄取件，就有機會獲得購物金、禮券、抽iphone 17 pro max等豐富歲末好禮，指定網購平台如 PChome線上購物、旋轉拍賣等再加碼請喝CITY CAFE。

7-ELEVEN賣貨便即日起至12月31日歲末加碼推出三大感謝「寄」活動。（圖／品牌業者提供）

助攻雙12商機，7-ELEVEN賣貨便推寄件滿額回饋，即日起至12月31日歲末加碼推出三大感謝「寄」活動，包含賣家寄件運費最低38元起、寄件成長禮最高送100次免運寄件服務、寄件量最低500件起免費送千元、萬元禮券，有感回饋可累贈無上限。

全力支援在台賣家海外11大國家跨境電商寄件需求，7-ELEVEN國際交貨便自2025年12月24日至2026年1月6日推出指定國家寄件送12元7-ELEVEN購物金，可寄送國家包含中國大陸、日本、美國、澳大利亞、加拿大、香港、新加坡、馬來西亞、越南、印尼、菲律賓，經營Amazon、eBay、Yahoo! JAPAN、日本樂天市場等在台賣家皆可使用，寄件量超過30件的專業賣家還可預約享有專人到府收件服務。

海內外逾6萬家跨境電商下單、選7-ELEVEN門市取貨還能參加「安心取與帳單繳費集點GO」活動。（圖／品牌業者提供）

隨著跨境購物逐漸普及，7-ELEVEN跨境店取合作平台持續擴大，繼與日本人氣的札幌藥妝、大國藥妝、SUGI、Mercari、蝦皮跨境等跨境電商合作，即日起攜手日本BEENOS集團旗下的跨境時尚購物平台FASBEE，提升全民購買日本流行服飾、生活雜貨、可愛IP周邊的便利性，從知名日系品牌NATURAL BEAUTY BASIC、JILL by JILLSTUART、人氣地雷系服飾 ROJITA，到尺寸更廣、適合各種身型的JUNOAH，以及各類街頭潮流品牌，都能在平台上直接購買，就近到全台7-ELEVEN門市取貨。

7-ELEVEN跨境店取服務新增日本BEENOS集團旗下的跨境時尚購物平台FASBEE。（圖／品牌業者提供）

看準雙12補貨商機，OKmart推出「爽12」系列優惠，集結高CP值商品、OKCAFE熱飲補給與OKmall箱購回饋等，滿足年底囤貨與派對採買需求，其中自有品牌OKchoice water鹼性水720ml 平均單瓶只要$10元(原價20元/瓶、20入／200元）。

OKchoice water鹼性水。（圖／品牌業者提供）

OKmart自有品牌強調「高CP、高品質、超划算」，囊括衛生紙、廚房紙巾、洗衣精、濕紙巾，除極柔感衛生紙與廚房紙巾外，雙12推出新品：OKchoice極柔感超純水濕紙巾、OKchoice茶樹高效濃縮洗衣精，以49 元銅板價切入洗衣精市場屬，1000g 濃縮容量可提高使用次數。

OKchoice 極柔感超純水濕紙巾、OKchoice 茶樹高效濃縮洗衣精。（圖／品牌業者提供）

自有品牌OKchoice 「爽12」商品：「極柔感三層抽取式衛生紙」柔韌低粉塵、親膚不刺膚 (6入/共780抽)$99元/串；「極柔感抽取式廚房紙巾」大面積雙效吸水吸油與 HACCP 食品級認證(150 抽)$49元/包；「OKchoice 茶樹高效濃縮洗衣精」1000g 濃縮大容量$49元/袋；「OKchoice 極柔感超純水濕紙巾」親膚無添加物、尺寸加大8包/組$89元。

美廉社宣布「雙12超狂優惠」於12月12日（五）中午12:12在美廉社APP「隨買隨取」正式開搶，限量商品售完為止；本次活動包含12元經典美式咖啡、話題韓國零食、點心等多款人氣商品。

美廉社「雙12超狂優惠」。（圖／品牌業者提供）

中杯經典美式咖啡1杯只要12元，限量20,000杯，每人限購5杯。 KIRIN午後紅茶皇家特調奶茶（500ml)）3 瓶69元；臻朵巧克力風味捲（榛果）4件74元；韓國Simplus辣魷魚風味餅乾（90g）3件75元；農心牛角麵包造型餅乾（海鹽奶油／巧克力）任選2包98元。（活動僅提供線上支付，飲品享自備杯折5元。提醒會員留意商品兌換期限，購買數量依商品規範為主)

迎接12/18國際移民工日，全家便利商店攜手移工教育組織One-Forty，宣佈於12/13推出全台首創「2025移民工文化節」！活動將串聯來自零售、公益、文化、藝術、餐飲等12個東南亞文化相關團隊，以城市為舞台，呈現在台移民工的文化、語言、創作與生活日常，堪稱2025年末最獨特的東南亞文化慶典。「2025移民工文化節」將於本週六(12/13)11:00至21:00於台北三創生活園區登場，以「島嶼共聚，家在這裡」為活動核心，串聯東南亞文化市集、舞台演出、南洋手作坊、東南亞文化交流體驗站。

迎接國際移民工日，全家攜手One-Forty，12月13日推出全台首創「2025移民工文化節」。（圖／品牌業者提供）

全家移民工友善特展5大亮點，展現台灣與移民工共同生活的島嶼樣貌；現場亦推出「你好，一起家在這裡」限定活動，邀請民眾以印尼、越南、泰國、菲律賓4國語言說出「你好」，即可領取限定好禮，讓大眾以更直觀、沉浸的體驗接觸東南亞文化。此外，「全家」智慧零售車FamiMobi再度化身「多元文化快閃店」，活動當天，明星商品南洋酸辣燙「馬尚煮」享任選4入69元優惠，更有多項東南亞進口商品買一送一。

全家智慧零售車FamiMobi再度化身「多元文化快閃店」。（圖／品牌業者提供）

據統計，在台移工總數達86萬、新住民亦突破61萬，加上近28萬名新二代學生，已有超過150萬移民工與二代，多元文化已成台灣社會日常風景。為回應此趨勢並持續推動更深層的社會對話，「全家」與One-Forty更共同宣布啟動「2026全家一起友善移工」三大計劃，即日起至2026年2月3日前，於「全家愛心大平台」店舖零錢捐與Famiport、APP手機捐款，支持移工在台的語言學習與文化共融倡議計畫，以日常善意陪伴移民工更安心地生活在這座島嶼。

此外，本周末將有入冬最強冷氣團來襲，氣溫大幅急凍下探10度，心臟科醫師提醒，長輩及心血管疾病高風險者在低溫或氣溫驟降時，都須特別注意做好日常保暖措施。特力屋針對家中各空間提出「保暖生活家電、衛浴空間保暖及保暖寢具」三大抗寒神器，輕鬆打造暖感居家，也是為自己和家人打造更安全健康的環境。

最強冷氣團來襲，特力屋推三大類居家抗寒神器。（圖／品牌業者提供）

特力屋觀察，自11月明顯降溫後，順勢帶動居家保暖商品的詢問度及買氣，其中以「除濕機、電暖器及瞬熱式溫水免治馬桶便座」表現最佳；電暖器部分消費者目前的關注度多為放在臥房或辦公室等小空間的機型為主，此外，可立放於書桌也可壁掛於浴室且防潑水的石墨稀暖風機，也是詢問度高的人氣保暖家電。

愛買量販觀察近期民眾採買保暖家電的需求明顯提升，發現電暖器、電熱毯與熱敷墊均呈現銷售翻倍成長，因應市場需求，愛買量販更推出最低688元的電暖器，不僅具備體積輕巧、移動便利等優勢，更被視為辦公室、租屋族與露營族的「移動取暖神物」，成為今年冬季快速增溫的首選神隊友！

方便移動、輕巧、低價電暖器成購買主要原因。（圖／品牌業者提供）

另外，因應12月聖誕節，愛買同步推出巧克力賞，不管是金莎、、M&M's、Twix、Snickers或者台灣知名品牌77乳加都有相關優惠，讓消費者在聖誕開趴同時也能享受甜蜜的滋味。

聖誕巧克力賞金莎各種口味、包裝應有盡有滿499現折25元。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

雙12「激省黑馬」 S25 Ultra降 1.4萬、iPhone 17系列全面調降

愛情題材稱霸榜單！LINE WEBTOON年度十大熱門作品出爐 冠軍是它

FINAL FANTASY XIV繁中版上市 限量夢幻逸品阿爾法立體造型一卡通開搶

越喝肚子就越大！「受害」醫師：能量飲，我是終身不再碰

