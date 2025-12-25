交換禮物？台灣人聖誕節前夕爆買日本「1500根鋼鐵香蕉」

日本廣島業者指出，聖誕節前夕他們收到1500根鋼鐵香蕉的訂單，全都是來自台灣。翻攝X平台/IRON FACTORY IKEDA



日本廣島一家製造商「IRON FACTORY IKEDA」因開發出外型獨特的「鋼鐵香蕉」（がクリスマス）受到矚目，業者昨（12/24）在X平台（前稱推特）透露，在聖誕節前夕收到1500根鋼鐵香蕉訂單，且下單的是台灣人，原因讓人好奇，引發網友討論。

「鋼鐵香蕉」其實是造型獨特的鐵鎚，全長約20公分，重量約1.5公斤，除了有實用的價值，逗趣的外觀也很適合用來開玩笑。2023年，業者宣稱獲得「全球市佔率第一」殊榮，消息傳到台灣社群，湧入一批網友瘋狂下單，業者措手不及，事後還特地發文感謝台灣消費者，還詢問「台灣的朋友們，你們想要怎麼使用它呢？」

事隔2年多，鋼鐵香蕉持續熱賣，IRON FACTORY IKEDA在推特表示，聖誕節前夕，台灣人向他們買了1500根，引發台灣網友好奇，「聖誕節玩這麼嗨喔」、「交換禮物吧笑死人」、「認真問，這造型要怎麼當鐵鎚用？看起來也不好施力，也沒有個平面可以鎚打」、「大腸直腸外科醫生：怎麼聖誕節後病人變多了」、「路過猜一下，可能買來當交換禮物或送朋友整人。」

