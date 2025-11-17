交換禮物 2000 元內怎麼挑？這 4 款最不踩雷！超值大容量、明星熱銷通通買得到

（圖／品牌提供)

年底交換禮物季正式開跑！還在煩惱 500、1000、2000 元到底該買什麼？今年各大品牌誠意滿滿，不但推出超值組合，更把明星商品、熱門香氣與大容量一次收進禮盒裡，打開就是滿滿驚喜。

以下精選 4 款 2000 元以下卻超有面子的聖誕禮盒，無論送誰都能讓對方大喊「也太會送！」。

1.Clarins 克蘭詩 森林朝氣香氛美體耶誕禮盒 1,800 元（價值 2,723 元）

今年 Clarins 以冬日森林為靈感，推出限定「森林朝氣」禮盒，把經典綠色朝氣水與兩款熱銷小物一次收進化妝包裡。從香氣、身體乳到植萃唇油，一開盒就是滿滿清新療癒感，是送同事、閨蜜都不會出錯的零失誤禮物。

廣告 廣告

內容物：綠色朝氣水 100ml、柔潤身體乳 30ml、、彈潤植萃美唇油 #01 天然蜜糖 1.4ml、2025 耶誕化妝包（大）

Clarins 森林朝氣香氛美體耶誕禮盒 100ml＋30ml＋1.4ml／1,800元。（圖／品牌提供）

2.Aesop 溫情手護──護手霜三重奏 1,550 元

Aesop 每年最受期待的就是聖誕限定禮盒！這款「溫情手護」更被暱稱為「辦公室交換禮物天花板」──三支不同香調的護手霜一次擁有，質感夠、價格甜、人人都用得到，完全沒有踩雷的可能。

內容物：賦活芳香護手霜 30ml、尊尚芳香護手霜 30ml、厄勒俄斯芳香護手霜 30ml

三款香調從木質到草本、從溫暖到洗鍊，讓對方能依心情決定今天的香氣，是超級實用的日常小奢侈。

內容物：賦活芳香護手霜 30ml、尊尚芳香護手霜 30ml、厄勒俄斯芳香護手霜 30ml。Aesop 溫情手護護手霜三重奏 30ml×3／1,550元。（圖／品牌提供)





3. L’OCCITANE 歐舒丹 普羅旺斯童話聖誕分享禮盒 1,160 元

如果預算想壓在 1500 元內、又希望禮物「看起來很澎湃」，歐舒丹這盒完全是你的救星！以普羅旺斯童話為靈感，禮盒質感超美，裡面更塞滿 8 款旅用容量明星商品，打開瞬間幸福感爆棚。

內容物：馬鞭草沐浴膠 30ml、馬鞭草護手乳 10ml、杏仁沐浴油 35ml、杏仁護手霜 10ml、乳油木沐浴霜 35ml、乳油木護手霜 10ml（合計 8 件驚喜組合）

從馬鞭草的清新檸檬感，到杏仁的柔滑甜香、乳油木的溫潤修護，一次擁有三大系列，是送誰都會被讚爆的禮盒。

L’OCCITANE 普羅旺斯童話聖誕分享禮盒 8 件組／1,160元。（圖／品牌提供）

4. Omorovicza｜完美二重奏禮盒 1,900 元

來自匈牙利溫泉護膚世家的 Omorovicza，今年以夢幻粉色打造的「完美二重奏禮盒」堪稱聖誕節最迷人的小巧精品。禮盒上特別加入掛繩設計，不只拆禮物時療癒，甚至能直接化身為聖誕樹吊飾，質感滿分。

禮盒內收進兩款品牌長年熱銷的明星產品——「匈牙利皇后醒膚露 30ml」與「完美修護潤唇膏 10ml」。醒膚露以匈牙利溫泉水為基底，揉合橙花、玫瑰與鼠尾草三種純露，再搭配專利 Healing Concentrate™ 礦泉護膚導入科技，讓日常保養也能像置身溫泉療癒；噴上後立即感受水霧親膚的透亮與穩定。另一款完美修護潤唇膏同樣魅力不減，內含玻尿酸微球體、寡胜肽、乳油木果油與尤加利油，能在冬季乾燥時迅速替雙唇建立柔嫩光滑的保護層。額外加入的 Omega-6 神經醯胺更能重建唇部飽滿彈性，維持健康光澤，整體組合同價位中極具競爭力，是交換禮物中既實用又不失高級感的完美選擇。

圖說：Omorovicza 完美二重奏禮盒 匈牙利皇后醒膚露 30ml＋完美修護潤唇膏 10ml／1,900元。（圖／品牌提供）





原始連結

看更多 CTWANT 文章

90%的人都不知道，8個「養膚潛規則」全公開！破解為什麼你擦貴婦乳霜都沒效？

「愛看霸總言情小說」能幫助抗老？阿Sa蔡卓妍42歲維持少女感的保養心法全公開

30歲後朋友越來越少？「下次再約」成最禮貌道別？成年人的友情斷捨離從「追求數量」到「講究質量」