交換誓言全場淚崩！陳漢典告白「這輩子只為找妳」 Lulu失聲喊：下輩子請一定要找到我

金鐘主持搭檔陳漢典與Lulu（黃路梓茵）今日（25日）於台北文華東方酒店舉行世紀婚禮。這對長年合作、默契十足的「金鐘CP」終於舉辦世紀婚禮，婚禮現場星光熠熠，席開70桌。兩人從進場那一刻起便難掩激動情緒，眼淚幾乎沒停過，尤其在交換誓言環節，真誠告白感動現場所有人。

▲ 陳漢典與Lulu（25日）於台北文華東方酒店舉行世紀婚禮。（圖／記者郭懿慧 攝）

陳漢典在誓言中卸下平時的幽默武裝，語帶哽咽地表示，站在眾多至親好友面前交換誓言，是這輩子最幸福的時刻。他感性說道：「我常在想活著的目的是什麼？我現在知道目的就是找到一個我很愛、也剛好很愛我的人，一起組成一個家。」

▲ 平常看似帶來無限歡樂的陳漢典，也難得感性哭到不成人形。（圖／記者郭懿慧 攝）

他形容與Lulu的相遇像是「命中注定」，更深情直言：「我有一種終於娶到妳的感覺，好像我們已經錯過了好幾次。謝謝妳讓我變得勇敢，讓我在妳面前能自在做自己。無論下輩子、下下輩子，我都會好好珍惜與妳相處的每一刻，我永遠都會在妳身邊，支持妳的每一個決定。」

接著致詞的Lulu則哭到一度「不成人聲」。她表示，陳漢典不僅是丈夫，更是她生命中「最好的朋友」。她回憶起生活中的點滴，連自己平庸的廚藝，在陳漢典口中都成了米其林三星，甚至連趕時間一起喝到燙傷喉嚨的蛋花湯，都是最甜蜜的回憶。

▲ Lulu感性向老公陳漢典說我愛你，下輩子一定要找到我。（圖／記者郭懿慧 攝）

Lulu坦言，自己外表看起來自信、好強且不服輸，但遇到陳漢典後卻變得「膽小」了，她心碎又甜蜜地告白：「因為我變得不能沒有你。老公，我拜託你，如果我們下輩子用不同的身分回到世上，請你一定、一定要找到我，不然我會很傷心的。」

從舞台搭檔到人生伴侶 婚禮充滿愛與歡笑 這對跨越多年情誼的新人，將生活中的日常瑣事與主持節目的幽默片段全都寫進了誓詞，讓在座嘉賓既感動又心疼。兩人充分展現了在演藝圈累積的好人緣，從綜藝教父到樂壇天王紛紛到場祝賀。

▲ 陳漢典、Lulu婚禮現場感謝父母橋段格外動人。（圖／記者郭懿慧 攝）

