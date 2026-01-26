交換誓言全場淚崩！陳漢典告白「這輩子只為找妳」 Lulu失聲喊：下輩子請一定要找到我
金鐘主持搭檔陳漢典與Lulu（黃路梓茵）今日（25日）於台北文華東方酒店舉行世紀婚禮。這對長年合作、默契十足的「金鐘CP」終於舉辦世紀婚禮，婚禮現場星光熠熠，席開70桌。兩人從進場那一刻起便難掩激動情緒，眼淚幾乎沒停過，尤其在交換誓言環節，真誠告白感動現場所有人。
▲ 陳漢典與Lulu（25日）於台北文華東方酒店舉行世紀婚禮。（圖／記者郭懿慧 攝）
陳漢典在誓言中卸下平時的幽默武裝，語帶哽咽地表示，站在眾多至親好友面前交換誓言，是這輩子最幸福的時刻。他感性說道：「我常在想活著的目的是什麼？我現在知道目的就是找到一個我很愛、也剛好很愛我的人，一起組成一個家。」
▲ 平常看似帶來無限歡樂的陳漢典，也難得感性哭到不成人形。（圖／記者郭懿慧 攝）
他形容與Lulu的相遇像是「命中注定」，更深情直言：「我有一種終於娶到妳的感覺，好像我們已經錯過了好幾次。謝謝妳讓我變得勇敢，讓我在妳面前能自在做自己。無論下輩子、下下輩子，我都會好好珍惜與妳相處的每一刻，我永遠都會在妳身邊，支持妳的每一個決定。」
接著致詞的Lulu則哭到一度「不成人聲」。她表示，陳漢典不僅是丈夫，更是她生命中「最好的朋友」。她回憶起生活中的點滴，連自己平庸的廚藝，在陳漢典口中都成了米其林三星，甚至連趕時間一起喝到燙傷喉嚨的蛋花湯，都是最甜蜜的回憶。
▲ Lulu感性向老公陳漢典說我愛你，下輩子一定要找到我。（圖／記者郭懿慧 攝）
Lulu坦言，自己外表看起來自信、好強且不服輸，但遇到陳漢典後卻變得「膽小」了，她心碎又甜蜜地告白：「因為我變得不能沒有你。老公，我拜託你，如果我們下輩子用不同的身分回到世上，請你一定、一定要找到我，不然我會很傷心的。」
從舞台搭檔到人生伴侶 婚禮充滿愛與歡笑 這對跨越多年情誼的新人，將生活中的日常瑣事與主持節目的幽默片段全都寫進了誓詞，讓在座嘉賓既感動又心疼。兩人充分展現了在演藝圈累積的好人緣，從綜藝教父到樂壇天王紛紛到場祝賀。
▲ 陳漢典、Lulu婚禮現場感謝父母橋段格外動人。（圖／記者郭懿慧 攝）
更多eNews報導
日圓甜甜價再現！今早出現「0.2019」 10萬台幣換出近50萬日圓
遭疑介入賀瓏感情？Albee打破沉默 380字回應：我沒對不起任何人
其他人也在看
獨家／2歲童不喝水？母控師施暴50分鐘 雙頰、耳、頸全瘀青
獨家／2歲童不喝水？母控師施暴50分鐘 雙頰、耳、頸全瘀青EBC東森新聞 ・ 16 小時前 ・ 發表留言
LUlu的25日的婚禮熱鬧滾滾，好慷的全給了陶晶瑩
陶晶瑩和邱澤、許光漢、柯震東三大男神同框/取自陶晶瑩臉書臺灣時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
陶晶瑩1晚集郵3男神
「典Lu夫妻檔」陳漢典、Lulu黃路梓茵25日晚間席開70桌、砸數百萬於文華東方酒店舉辦世紀婚禮，賓客幾乎可以說是「整座演藝圈都來了」。看著他們出道的陶晶瑩也是座上賓，她當晚出席婚宴後，馬上發文祝賀小兩口新婚快樂，並曬出與台灣3位男神的貼身合照，含金量之高，讓粉絲們看了通通暴動。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
霍諾德攀101掀模仿潮「已拉封鎖線禁止」 賈董：這行為不帥又愚蠢
霍諾德挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分順利登頂，他直呼「看看景色真美，我在台北，太酷了！」並透露在這次挑戰前，向台北101公司正式提案終於獲得同意，前置準備歷時甚久，能在10年後完成心願，讓他感到相當開心與感動。沒想到立馬就引起不當模仿效應，不少民眾在台北10...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3則留言
包給陳漢典1萬6禮金被嫌少！小S回1句「殺很深」 7.1萬人淚推太真實
藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，席開70桌現場星光璀熠，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。過去和陳漢典在《康熙來了》合作多年的小S先前就曾透露不會出席但會送上1萬6千元紅包祝賀，當時被調侃「好少」，她之後發自肺腑的一段話也因為這場婚禮再次被提起，就有網友大讚「這不就是大人世界最真實的樣子嗎」引發共鳴。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 65則留言
歐陽娣娣才10歲「通告費領8萬」！余祥銓變臉怒吼不錄了：我都沒有過
歐陽龍與傅娟的小女兒歐陽娣娣近年追隨姊姊歐陽娜娜的步伐踏入演藝圈，星二代背景讓她的一舉一動皆是鎂光燈焦點。近日資深媒體人粘嫦鈺在節目上爆料歐陽龍與妻子曾帶著年僅10、11歲的小女兒歐陽娣娣一同上通告，且通告費是「三人各自計算」，就連最小的娣娣，也能單獨領到8萬元。這番話一出，讓在場的余祥銓瞬間崩潰，甚至脫口說出「我不想錄了」。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 36則留言
離婚過更好／女星恢單後成帶貨女王 小紅書一戰成名「首場直播狂賺5300萬」
周幼婷3年前與藍正龍離婚後，幾乎消失在大眾視野，就連社群平台也鮮少更新，全心照顧一雙兒女，讓人一度以為她淡出了演藝圈，其實她偶爾還是會參與戲劇演出，也接過保養品業配，失婚生活並不孤單。不少女明星離婚後，副業反而更精彩。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 19則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
范姜彥豐再開戰！王子不倫粿粿「首公開露面」他怒譙：還要臉嗎
王子（邱勝翊）捲入范姜彥豐與粿粿婚變風波，去年11月二度發文致歉後，停工並神隱3個月至今。日前王子所屬「喜鵲娛樂」舉辦尾牙，他低調出席活動的身影被捕捉；畫面曝光後引發熱議，范姜彥豐也發聲狠嗆「還要臉嗎」，宣洩心中怒火。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 52則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 1 天前 ・ 8則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3則留言
豪門飯碗難端！金馬影后為嫁印尼富商息影 婚後才知「我是小妾」
歌手卜星慧的製作人男友上個月因心肌梗塞猝逝，未料身為大地主的男友家人，竟在24小時內下達逐客令並收回工作室，讓她瞬間流離失所。事實上，演藝圈中不少女星也曾滿心期待嫁入豪門，最終下場卻一個比一個悽慘，甚至有人在另一半離世後，慘遭婆家無情驅逐。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
「台版Jennie」孫淑湄詐騙級演出！陶晶瑩：只有她被騙演《陽光女子合唱團》
「台版Jennie」孫淑湄詐騙級演出！陶晶瑩：只有她被騙演《陽光女子合唱團》造咖 ・ 21 小時前 ・ 1則留言
阿湯哥也申請過爬台北101！劇組遭拒 李永萍談行銷：若影視協拍是很好方案
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導美國攀岩傳奇霍諾德（AlexHonnold）昨（25）日挑戰徒手攀登台北101，歷時1小時31分成功登頂，讓世界看見台灣。對此，前...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 36則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 20 小時前 ・ 51則留言
王子捲不倫戀停工！照常出席公司尾牙 現況曝光
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導王子（邱勝翊）去年遭范姜彥豐爆料與妻子粿粿婚內出軌，事後王子已經發文道歉並表示與粿粿「確實有越界」而他所屬經紀公司...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 58則留言
「這到底是誰結婚？」陳漢典LuLu大婚被歪樓 全場藝人狂曬許光漢合照
這場演藝圈的年度盛事，究竟是婚禮還是「國民老公」見面會？藝人陳漢典與LuLu（黃路梓茵）於25日在台北文華東方酒店舉行盛大婚宴，現場星光璀熠，席開70桌，幾乎半個演藝圈的大咖都到場祝賀。然而，婚禮過後，社群平台上卻掀起一波「這到底是誰結婚」的爆笑討論，原因是所有大咖賓客分享的照片裡，主角竟然全是男神許光漢。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 10則留言
放鳥羅生門／獨家！拍戲撞期不吭聲 王識賢遭爆料唱婚宴放鳥
影視歌三棲的王識賢，從早期的電視劇《意難忘》《夜市人生》到近期的電影《角頭》系列，歌聲與演技兼具，受年輕族群喜愛也是尾牙邀請的寵兒，而他的經紀人就是結婚超過20年的愛妻小芸（陳憶華），夫妻於公於私都互相扶持，王識賢曾讚老婆非常能幹，維持婚姻幸福的祕訣是「聽老婆的就對了」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 21則留言
白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡
白敬亭才爆分手！又一對姐弟戀掰了 大咖主持人一句話露餡EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
林俊傑認愛網紅女友後首同框 0偽裝甜蜜看電影被捕捉
金曲歌王林俊傑出道至今鮮少公開感情生活，去（2025）年12月29日卻突然在社群認愛網紅女友七七，且去年暑假完成巡迴演唱會的他，近期似乎想把握時間與女友相處，就有網友近日在新加坡偶遇小倆口，私下互動也隨即引起討論。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 12則留言