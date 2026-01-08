交易員估計美軍下一個轟炸的就是「它」 美國譴責索馬利亞政府搶掠援助物資

網路流傳索馬利亞的聯合國糧食倉庫遭破壞劫掠的畫面。翻攝X



美國國務院週四（8日）發出聲明，嚴厲譴責索馬利亞的摩加迪休政府搶掠聯合國的糧食物資，表示即日起全面切斷對所馬里亞政府援助。美索關係近幾個月來持續惡化，而在委內瑞拉總統馬杜洛遭美軍突擊生擒後，市場交易員已經大規模下注，美軍下一個襲擊目標就是該國。

《華爾街日報》報導，什麼都可以下注的網路博弈網站Polymarket顯示，交易員現在認為美軍攻擊索馬利亞的機率高達83%，從馬杜洛被擒事件前的約10%猛漲八倍。這個機率遠遠高於攻擊伊朗最高領袖哈米尼（36%）、襲擊古巴（20%），或者攻擊哥倫比亞（16%）的可能性。

美國國務院透過負責外國援助事務的副國務卿帳號，在X發文說：「川普政府對於浪費、盜竊及挪用救命物資的行為採取『零容忍政策』。」該發文說，有消息顯示索馬利亞聯邦政府非法收繳了76公噸原定提供給「弱勢索馬利亞民眾」的糧食。網路流傳的畫面顯示，一間聯合國糧食計畫署（WFP）的倉庫牆壁遭到「炸開」。

聲明中，美國國務院表示立即停止所有援助，並強調援助受否能夠恢復，都將取決於索馬利亞聯邦政府「為其不可接受的行為承擔責任，並採取適當的補救措施」。

儘管美國政府在川普掌權下大舉撤出各國際組織，國務院的援外預算與組織也被大幅削減，美國依舊是聯合國糧食計畫署最大的捐助國，每年貢獻約20億美元，是WFP總經費的三分之一。

索馬利亞摩加迪休政府是在國際支持下維持，持續與索馬利亞和基地恐怖組織有關的武裝組織交戰，美國也是主要援助國之一。但是，美國與索馬利亞關係近來持續惡化。

去年11月，川普曾公開抨擊居住在美國的索馬利亞移民，告訴記者他們應該「回到他們來的地方」，並稱「他們的國家不好是有原因的」。近期美國聯邦政府指控明尼蘇達州（全美最大的索馬利亞社群所在地）發生大規模騙取福利的詐騙行為，當地索馬利亞社群已成為移民搜捕行動的目標。

而在12月月底，美國在中東最重要的盟友以色列宣布與索馬利蘭建交，使長年認為索馬利蘭是索馬利亞不可分割領土的摩加迪休政府震怒，進一步升高了摩加迪休與耶路撒冷和華府的緊張關係。

