交易大師陳立武：如何為英特爾贏回特朗普？

（德國之聲中文網） 一個黎明前的周四、硅谷。英特爾（Intel）首席執行官陳立武（Lip-Bu Tan）赫然發現，自己正處於美國總統輿論攻勢的暴風眼。

“英特爾首席執行官存在嚴重利益沖突，必須立即辭職，”美國總統特朗普於8月7日太平洋時間凌晨4:39在社交平台Truth Social上寫道。在接掌英特爾之前，陳立武曾是一名在中國擁有大量投資的活躍投資人。

當時，特朗普與陳立武甚至從未謀面。盡管英偉達（Nvidia）、AMD、OpenAI、亞馬遜、谷歌和Palantir等科技巨頭近期紛紛前去拜訪特朗普，但這位美國資歷最深厚的芯片制造商掌門人，自今年3月加入英特爾以來，還未曾與總統有過任何接觸。

廣告 廣告

對於現年66歲的陳立武來說，政治從來不在其議程的優先位置。在過去20多年裡，他從未向任何總統競選活動捐過款。盡管他曾與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）等少數政要有所接觸，但他對華盛頓政治的疏離顯而易見：在英特爾前任政策主管——一名民主黨人——離職後，陳立武竟讓這一負責政府關系的關鍵職位空缺了數月之久，遲遲未予填補。

白宮40分鐘：扭轉乾坤的“藝術”

據知情人士透露，在特朗普發起抨擊後，英特爾迅速行動，爭取與總統面談。最終，雙方在白宮總統辦公室進行了一場長達40分鐘的閉門會談，這成了陳立武數十年職業生涯中最具決定性的時刻。

此前未曾披露的細節顯示，這位曾被特朗普指責支持中國利益的交易大師，最終竟帶著政府的巨額注資承諾走出了白宮。美國政府決定投入數十億美元，換取英特爾近10%的股份。

這筆交易為英特爾披上了一層“大而不能倒”的戰略光環，並為那些希望贏得總統青睞的潛在合作伙伴敞開了大門。這也標志著美國產業政策進入了一個新時代：行政部門開始直接入股其認為具有重大戰略意義的私人企業。

自陳立武上任以來，英特爾股價已反彈約80%，漲幅跑贏了同期的標普500指數和英偉達。

交易手腕與技術短板的博弈

路透社采訪了約20位英特爾現任及前任員工、政府顧問和行業聯系人。盡管陳立武的交易手腕在白宮大獲成功，但部分人士對其技術洞察力仍存疑。他們擔心，即便作為“交易大師”能為公司贏得生存空間，陳立武是否真的具備恢復英特爾芯片制造領先地位、並制定出反超對手的AI戰略的能力。

英特爾的芯片曾驅動第一批大規模生產的個人電腦，但多年的職能失調使得台積電（TSMC）等海外競爭對手在高階芯片生產上實現了反超。

英特爾發言人在聲明中表示，陳立武此前積極與特朗普政府溝通，並已在內部將政府事務等職能提升至直接向其匯報的級別。12月，英特爾還宣布由一名特朗普的經濟顧問出任該部門負責人。

白宮發言人則表示，特朗普總統正利用行政權力為“美國納稅人爭取最佳條件”並捍衛國家安全，稱此舉是將半導體等關鍵制造業遷回美國的眾多舉措之一。

股權換資金：讓英特爾再次偉大？

為了准備白宮會談，陳立武尋求了盟友的全力支持，包括微軟CEO薩提亞·納德拉（Satya Nadella）和英偉達CEO黃仁勳。他還與顧問精心策劃，試圖通過分享個人奮鬥史來證明自己的愛國情懷，並准備好正面解釋其在中國的持股情況。

據路透社報道，陳立武在中國進行了約600項投資，其中部分被指與軍方有關。陳立武旗下的投資公司中，西門塔資本（Celesta Capital）表示其在該領域的關聯極小，並稱陳立武的交易能力正是英特爾走出困境最需要的特質。

在白宮會談中，只有盧特尼克和財政部長貝森特（Scott Bessent）陪同。當特朗普詢問如何扭轉公司頹勢時，陳立武明確表示，他不想要基於《芯片法案》（CHIPS Act）的無償撥款，這種姿態引起了總統的興趣。

隨後，當特朗普提議由政府獲得股權來換取資金支持時，陳立武欣然接受。這項交易為英特爾注資57億美元，使美國政府成為其最大股東。隨後，盧特尼克在社交媒體上發布視頻，配文稱之為：“交易的藝術：英特爾篇”。陳立武也在視頻中表示，要“讓英特爾再次偉大”。

“救命稻草”能否轉化為長期勝算？

對英特爾而言，美國政府的入股無疑是一根“救命稻草”。隨後，英特爾又相繼鎖定了英偉達50億美元的投資，以及孫正義旗下軟銀的20億美元注資。

然而，政治紅利並不能直接轉化為技術突破。在核心業務代工方面，英特爾仍面臨艱難挑戰。知情人士透露，英偉達近期測試了英特爾代號為“18A”的生產工藝，但評估後已決定不再繼續推進。

英特爾發言人對此堅稱，18A工藝進展良好，且下一代14A工藝正持續吸引強烈的市場興趣。事實上，英偉達在9月注資時也並未承諾將芯片交給英特爾制造。陳立武當時向媒體坦言，目前的重點更多在於“協作”。

陳立武通過精准的政治對沖，在極短時間內為英特爾贏得了寶貴的現金流和生存時間。但在政治喧囂之外，這家曾經的芯片霸主能否在制造工藝上重奪巔峰，依然取決於其在實驗室和晶圓廠裡的真功夫。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德才