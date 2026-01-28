交易式談判！美對韓關稅升至25% 川普：會找到解決辦法

美國總統川普當地時間27日表示，美國將與南韓共同研擬解決方案，此發言距離他宣布對南韓進口商品關稅調升至25%僅相隔一天。川普當天離開白宮前往愛荷華州發表演說時向記者表示「我們會與南韓找到解決辦法」，但未進一步說明細節。

美國總統川普。（圖／美聯社）

據《路透社》報導，川普當地時間26日透過社群媒體宣布，由於南韓國會未能履行去年與南韓總統達成的協議，決定將美國對南韓汽車及其他產品的進口關稅從15%提高至25%。這項突如其來的宣布讓首爾官員措手不及，南韓政府隨即展開緊急應對，試圖了解川普政府的真實意圖。

美國首席貿易談判代表葛里爾（Jamieson Greer）當地時間27日在福斯商業新聞網受訪時解釋，美國原本將南韓商品關稅從25%降至15%，是為了換取首爾承諾在美國投資3500億美元（約11兆元新台幣）、允許更多美國汽車進入南韓市場，並消除部分非關稅壁壘。葛里爾指出「但在此期間，他們未能通過法案來實現投資」，南韓在農業、工業和數位服務方面的承諾也未能兌現。

葛里爾表示，美國與南韓的貿易逆差在前任拜登政府期間膨脹至650億美元（約2兆元新台幣），這種情況「不可持續且必須改變」。白宮官員回應媒體詢問時強調，川普總統已降低對南韓的關稅，但南韓在履行承諾方面沒有任何進展。

美國貿易代表葛里爾。（圖／美聯社）

南韓外交部長趙顯28日表示，首爾在川普宣布提高關稅後已與美國國務院聯繫，「我們的結論是這與Coupang或線上平台法沒有直接關聯」。此前有消息人士透露，川普可能是因南韓近期針對美國上市公司Coupang的監管行動而採取關稅措施，該公司認為這些舉措不公平且具歧視性。

南韓國會預計2月才會召開全體會議對法案進行表決，目前有5項與美國投資相關的法案待審。執政的民主黨議員表達希望在2月通過這些法案。南韓產業通商資源部長官金正官與通商交涉本部長呂翰九預計近期將訪美，分別與美國商務部長霍華德·魯特尼克（Howard Lutnick）及美國貿易代表葛里爾進行協商。

美國總統川普將關稅作為談判工具的策略。（圖／美聯社）

川普當地時間27日在愛荷華州的經濟演說中提及，他曾透過關稅施壓成功迫使對方讓步。他在未指明特定國家的情況下說「當你不做那件事，我就說『我要徵收25%的關稅』，然後他們就說『我們會做』」，再次凸顯其將關稅作為談判工具的策略。

分析人士認為，川普此次對南韓的關稅威脅是典型的施壓策略，目的是加速南韓兌現對美投資承諾。若南韓能在協商中提出具體的國會處理時程與階段性執行計畫，關稅調升方針可能暫緩或撤回。然而若後續投資法案處理延宕，或因匯率等因素導致實際投資執行受阻，川普政府的不滿可能再次浮現。

