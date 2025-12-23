交易紀錄驚見「2樓男廁」！他傻眼：到底刷了什麼 網解答原因

有網友分享，自己查看交易紀錄時，赫然發現5筆消費地點標示為「2樓男廁」的交易紀錄。（翻攝自pexels）

不少民眾習慣透過交易明細確認自己的消費紀錄，不過近日有網友分享，自己查看交易紀錄時，赫然發現5筆消費地點標示為「2樓男廁」的交易紀錄，讓他傻眼表示「我到底在男廁刷了什麼」。

刷卡地點在「廁所」非個案？

網友在社群平台threads發文表示「沒想到LaLaport男廁可以刷卡……仔細回想我到底在男廁刷了什麼。」貼文一出立刻引發熱烈討論，不少人分享相似經驗「你好，我是女廁」我是親子廁，因為買了31冰淇淋」「現在才發現在Aesop刷卡，結果是在LaLaport男廁」，還有人打趣表示「廁所內的交易出了廁所就不要過問」「有錢人的生活就是這麼噗屎無華」「男廁的消費可以到4千，買了幾卷衛生紙」。

對此，有網友指出，這類情況多半是因為使用Apple Pay。由於Apple Pay交易明細中的商家名稱與地點，是依據手機定位、地標或其他資料自動判斷，實際消費店家未必真的在廁所內，銀行App顯示的交易資訊會較為準確。

