交易總量突破10億度！綠岩旗下大猩猩電能搶攻半導體綠電商機

【記者呂承哲／台北報導】隨著全球ESG浪潮升溫、台灣能源轉型進入新階段，綠岩能源（7833）旗下子公司大猩猩電能交易展現快速成長動能。公司自2025年正式取得再生能源售電業執照以來，憑藉母公司在再生能源案場開發與電力調度的整合優勢，成功切入國內關鍵供應鏈市場，並宣布已與國內知名半導體大廠簽訂長期綠電轉供合約，累計供電量及簽訂中合約總額已突破10億度電。

因應綠電普及化與電力交易自由化所帶來的複雜挑戰，大猩猩電能不再侷限於傳統售電模式，而是聚焦企業在發電不穩定與餘電損失上的痛點。公司攜手國內研究機構，開發「智能綠電交易平台」，導入AI撮合與啟發式演算法，動態最佳化用電負載與發電配置。公司指出，透過系統調度，未來整體轉供量可望提升16%，餘電損失則有機會降低34%，進一步提高綠電使用效率，並為企業客戶創造電力採購成本與調度收益的雙重效益。

在平台應用層面，大猩猩電能同步強化企業能源管理的透明度與數位化體驗，整合即時用電監控系統，協助客戶即時掌握用電數據、發電效率與綠電憑證進度，確保交易流程公開透明；帳務自動化功能亦可降低企業行政負擔，並搭配AI即時顧問服務，針對電網波動與合約配置提供專業建議。

董事長葉孟恒表示，未來將結合綠岩在光電案場與儲能系統的垂直整合優勢，持續深化「綠電加儲能」的一站式服務，並透過AI平台高效調度，逐步將分散的案場與儲能據點整合為「虛擬電廠」，在滿足半導體與電子產業龐大綠電需求的同時，提升台灣整體電力系統韌性，協助企業邁向RE100目標。

