交棒前最後叮嚀！朱立倫親給鄭麗文「持家建議」：任勞任怨最重要是任謗

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席朱立倫將於11月1日正式交棒。針對新任黨主席鄭麗文是否有「持家」建議？朱立倫今（30日）受訪時表示，擔任主席真的就是要任勞任怨，而最重要的是「任謗」，因為黨內存在許多不同意見與聲音，誤會、謠言與指控常發生，當主席的就必須承受這一切。

朱立倫今上午出席「好居學院啟動儀式暨銀光好居標章授證典禮」，會後接受媒體聯訪。他表示，上週與鄭麗文見面時，雙方就人事、財務、黨務與選務等議題進行了深入意見交換。大家都知道擔任黨主席是一份非常辛苦的工作，自己不僅會全力支持，也給予鄭麗文最大的祝福。

朱立倫提到，當時他特別引述蔣經國先生曾說過的一句話「任勞任怨，但最難的是任謗」。他強調，黨主席除了要任勞任怨，更要能任謗，因為黨內存在許多不同意見與聲音，誤會、謠言與指控常發生，當主席的就必須承受這一切。

至於黨務主管總辭一事，朱立倫表示，這是一項已建立的制度，也是對新任主席最大的尊重與空間。新主席可自由決定哪些人員留任、哪些則重新安排，「我相信很多優秀的地方黨部主委，也已與鄭麗文一一交換意見，相信大部分人會留任。」

