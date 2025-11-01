交棒鄭麗文 朱立倫：我以身為48年黨員為榮

▲國民黨主席朱立倫今天即將下任。（圖／記者葉政勳攝，2025.11.01）

[NOWnews今日新聞] 國民黨全代會今（1）日登場，新任黨主席鄭麗文正式上任。即將卸任黨魁朱立倫發表畢業感言，他提及，選後他就說只有一個國民黨，只有團結我們國民黨才會更強更好，非常感恩黨的栽培，「我以身為48年的國民黨黨員為榮」，他永遠不會忘記黨的栽培。

朱立倫在致詞時表示，歡迎所有22屆黨代表，所有的同事們共同與會、團結一心，我們共同團結，未來在鄭麗文帶領之下，我們要能夠更好、更強，感謝過去這四年來，本黨同志上下一心，在年輕化、國際化、內造化、黨務改革的輕量化，做了非常多的努力，大家犧牲貢獻。

朱立倫續指，尤其年輕化的成果，讓國民黨重新找回年輕人的支持，我們要謝謝這些辛苦的同仁，謝謝我們所有黨務幹部們。這四年來，也是最辛苦的挑戰，2022年我們贏得了15個縣市地方首長，每一位認真努力、深耕基層，讓國民黨獲得更多的支持。

朱立倫說，2024年雖然我們遺憾在總統大選，因為在野沒辦法合作，沒辦法成功，但是在立法院，我們成為國會最大黨，在韓國瑜、江啟臣代領之下，我們一黨發揮最大的戰力，黨團團結一致，結合民眾黨，通過了許多福國利民的法案，最重要捍衛了我們的中華民國，保護了台灣所有民眾的權益。

朱立倫說，民進黨絕對不會甘願，今年竟然發動有史以來唯一一次，也是世界民主歷史上，從未見過的大罷免，但黨上下一心，最後我們以31：0完封完勝，但是在這個過程當中，我們許多同志被民進黨司法追殺、司法迫害，必須持續的能夠支持這些同志、黨工度過難關。

朱立倫說，國民黨是大家庭，選後他就說只有一個國民黨，只有團結我們國民黨才會更強更好，非常感恩黨的栽培，「我以身為48年的國民黨黨員為榮，更感謝30年來，將近30年來，對我許許多多默默支持的好朋友 ，在各個角落鼓勵我！」

朱立倫喊話，他永遠不會忘記黨的栽培，永遠不會忘記各位的加油跟努力，我們共同一同團結，國民黨加油，台灣加油。

