交棒？ 連戰二公子拚黨職 登記選中央委員。（圖／TVBS）

國民黨前主席連戰的二公子連勝武於11月25日現身中央黨部，登記參選中央委員，此舉引發各界熱議。連勝武過去未曾踏入黨政系統，讓外界關注連家政治勢力的延續。連勝武表示，他參選的動機是希望為國民黨貢獻心力，並號召更多年輕人加入。

連勝武在登記參選中央委員時表示，民進黨已將兩岸關係帶到兵凶戰危的地步，希望透過參選為國民黨貢獻並宣揚理念。對於是否進一步參選中常委的問題，連勝武回應，自己還在學走路階段，不去討論參加賽跑比賽的事，強調會一步一步來。

連系子弟兵、國民黨台北市議員張斯綱認為，外界將此解讀為延續連家政治香火有些過度。張斯綱表示，他認識連勝武已有很長一段時間，知道對方對公共事務相當關心，參選中央委員可能只是他參與公共事務的第一步。

